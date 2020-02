Picard déteste la science-fiction, prouvant combien Star Trek a changé

C’est officiel, Jean-Luc Picard n’est pas un fan de science-fiction, et cet aveu met peut-être en évidence le changement d’orientation du Star Trek la franchise. Star Trek se trouve actuellement dans une position fascinante mais précaire, alors que la marque connaît son expansion la plus importante de l’histoire. Au moins un film Star Trek est en cours de production sous Noah Hawley, avec un effort potentiel de Tarantino également sur les cartes. À la télévision, Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard fonctionnent simultanément – la première fois que cela se produit depuis les années 1990 – et 5 autres projets confirmés sont également en préparation, dont 2 animations et un spin-off basé sur Section 31.

À l’heure actuelle, cependant, c’est le capitaine d’entreprise retraité de Patrick Stewart qui occupe le devant de la scène, Jean-Luc revenant à Star Trek pour la première fois en près de 20 ans. Star Trek: Picard revisite le personnage emblématique dans son crépuscule, faisant une dernière incursion dans le monde de l’aventure pour réparer quelques torts et mettre quelques méchants à leur place. La dernière entrée dans le canon de Star Trek a été largement applaudie jusqu’à présent, agissant comme une suite à la fois aux films de J.J.Abrams et à The Next Generation.

Star Trek: Picard l’épisode 2 voit Picard rencontrer à nouveau le Dr Jurati de l’Institut Daystrom pour discuter du statut des filles jumelles de Data. Dans une ligne hilarante autoréférentielle, Picard dit au jeune scientifique qu’il “n’a jamais vraiment pris soin de la science-fiction”, admettant, “je suppose que je ne l’ai pas compris.” En surface, il s’agit d’un méta-oeuf de Pâques amusant qui plaira sans aucun doute à l’ironie des fans, et il convient également au personnage de Picard, car le capitaine a toujours montré une préférence pour Moby Dick et Shakespeare.

En regardant plus loin, cependant, la vision de Picard sur la science-fiction est peut-être révélatrice de la mesure dans laquelle Star Trek s’est développée depuis ses premières années et des changements thématiques que l’ère Discovery a apportés au format traditionnel. Il y a une vision stéréotypée des histoires de science-fiction étant des romans campy avec des extraterrestres à bas prix et un accent sur l’exploration de l’espace extra-atmosphérique et, il était une fois, Star Trek pourrait tomber sous cette description. Même aussi tard que Star Trek Beyond en 2016, les costumes et les effets s’étaient améliorés, mais la prémisse de “ l’équipage courageux s’aventurant dans un territoire étranger inconnu ” était restée ferme.

Le ton a considérablement changé avec l’introduction de Star Trek: Discovery. Première en 2017, les aventures de Michael Burnham and co. se sont penchés dans un territoire sensiblement plus sombre et ont plongé la tête la première dans des thèmes de la vie réelle plus pertinents. La politique et le drame émotionnel toujours présents dans Star Trek ont ​​été mis en avant et les histoires sont devenues plus matures en termes de langage et de sexualité. Star Trek: Picard poursuit ce précédent. Plutôt que les batailles spatiales et les étranges extraterrestres d’autrefois, le chant du cygne de Jean-Luc est plus que jamais sur la sensibilité, la mortalité, l’éthique et les problèmes de société modernes. Ces idées ont toujours fait partie de la composition de Star Trek, et le spin-off Picard est incontestablement encore de la science-fiction, mais il n’est pas conforme aux stéréotypes du genre de la même manière que les émissions de télévision précédentes.

Et cela explique peut-être pourquoi Star Trek: Picard s’en tire avec son personnage principal exprimant un dégoût pour le genre même pour lequel Trek est célèbre. Jean-Luc n’obtient pas de science-fiction, mais la franchise s’est depuis longtemps éloignée des tropes familiers auxquels ce terme est communément associé. Star Trek: Picard colporte une marque de science-fiction où l’accent est moins mis sur les inconnues de l’espace et la bataille entre l’homme et l’étranger (bien que tout cela soit encore très présent) et opère dans plus d’une zone grise où le dramatique préside désormais le scientifique et le fantastique. Star Trek n’est plus le type de science-fiction que Picard semble si sceptique et, qui sait, peut-être même Jean-Luc lui-même serait plus reconnaissant de ce style de narration?

Star Trek: Picard continue avec “The End Is The Beginning” le 6 février sur CBS All Access.