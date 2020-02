Picard réutilise une arme romulienne de Némésis

Star Trek: Picard a ramené une arme jamais vue auparavant dans Star Trek: Nemesis. Le Romulan Narek étant poussé par sa sœur malveillante, Narissa – sous le couvert d’officier de Starfleet, le lieutenant Rizzo – pour pomper Soji Asha afin d’obtenir autant d’informations que possible sur l’emplacement du monde natal du synthé, le jeune espion romulien fringant intensifie ses efforts dans ” The Impossible Box. ” En plus du cube Borg, la “boîte impossible” du titre fait référence à un petit jouet – quelque chose qui ressemble à un cube Romulan Rubix – Narek joue avec pendant qu’il complote.

Sa sœur trouve le jouet frustrant et inutile, mais Narek y voit de la valeur – révélant une petite statue à l’intérieur lorsqu’elle est tordue dans le bon ordre. Après avoir utilisé une cérémonie de rêve romulienne pour aider à localiser la planète synthé, Narek révèle à Soji qu’elle est en effet une androïde, l’enfermant dans la chambre avec le jouet cubique. Les chambres du jouet s’ouvrent lentement et le rayonnement remplit la pièce. Soji ne parvient à survivre qu’en utilisant sa force androïde pour défoncer le plancher de la chambre, où elle rencontre Jean-Luc Picard et s’échappe.

Le jouet mortel de Narek a une brève histoire dans Star Trek, comme une variation de celui-ci a été vu dans Star Trek: Nemesis, le dernier film à présenter le casting de Star Trek: The Next Generation. Il est apparu dans la scène d’ouverture de ce film, dans laquelle le sénat romulien débat pour s’aligner ou non sur Shinzon, un clone défectueux de Jean-Luc Picard qui s’est levé pour mener une révolution sur la planète sœur de Remus. Le consensus général dans la salle est que Shinzon est un terroriste et qu’il ne faut pas lui faire confiance.

Alors que les choses semblent arriver à un point critique dans la scène, le commandant Danatra s’excuse de la procédure, laissant derrière lui un appareil très similaire au cube de Narek. L’appareil s’ouvre lentement, dispersant le rayonnement qui tue tout le monde dans le sénat romulien, ouvrant la voie à la conquête de Romulus par Shinzon.

Pour un film si peu aimé, Star Trek: Nemesis a obtenu un nombre surprenant de cris pendant Star Trek: Picard. Bien sûr, il n’y avait aucun moyen de contourner la mort de Data qui s’est produite dans l’apogée de ce film, et B-4 devait également être traité. Le rappel romulien est largement esthétique, mais cela prouve que les producteurs de Star Trek: Picard cherchent à honorer ce qui s’est passé chaque fois que l’occasion leur en est donnée. Le spectacle peut être plus sombre que la plupart des fans de Star Trek, mais les œufs de Pâques sont plus que copieux.

