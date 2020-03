Picard Showrunner révèle pourquoi un personnage de nouvelle génération a dû mourir

Star Trek: Picard Le showrunner Michael Chabon a expliqué le raisonnement derrière la mort du personnage populaire Hugh dans la série. L’ex-drone Borg (“xB”) est mort d’une lame lancée par l’espionne romulienne Narissa dans Star Trek: Picard saison 1, épisode 7, “Nepenthe” alors qu’il couvrait la retraite du titulaire Jean Luc Picard.

La réapparition de Hugh dans l’émission a été l’un des événements les plus appréciés des fans de la franchise. Picard a retrouvé le xB dans Star Trek: Picard saison 1, épisode 6, “The Impossible Box” après leur dernière rencontre, qui remonte à des décennies, lorsqu’il a mené une résistance contre Lore, le frère jumeau de Data. Picard a été accueilli par un Hugh d’apparence différente lorsqu’il est arrivé sur l’artefact Borg dans l’épisode susmentionné, avec l’ancien troisième des cinq sourire sur un visage sans émotion caractéristique avant de dire à l’amiral qu’il l’aiderait de toutes les manières possibles, même s’il n’était pas au courant. des intentions de Picard.

Chabon a récemment révélé pourquoi Hugh avait dû être tué dans une interview avec THR, admettant qu’il “se sentait très triste” quand il a aidé à écrire l’épisode. Le showrunner est celui qui a scénarisé la partie où Hugh a été tué par Narissa et, étant un grand fan de Star Trek: The Next Generation, il a affirmé être bien conscient du fait que tuer des personnages bien-aimés comme Hugh pouvait aller dans les deux sens avec les téléspectateurs . Il a dit qu’écrire la mort était nécessaire et “la meilleure voie à suivre”, bien que ce soit une tâche très difficile sur le plan émotionnel, car Hugh n’était pas une inclusion initiale en ce qui concerne l’histoire de la première saison de Picard.

L’écrivain lauréat du prix Pulitzer a expliqué que mourir ne faisait pas toujours partie du plan pour Hugh, mais il semblait qu’il serait préférable que les choses aillent dans cette direction lorsque l’histoire se concrétise. De plus, l’histoire originale ne comprenait pas un autre xB (Star Trek: Voyager’s Icheb). Icheb est décédé dans Star Trek: Picard saison 1, épisode 5, “Stardust City Rag” et Chabon a indiqué que la présence des deux personnages dans le cadre de l’émission était cruciale. Il a dit:

Donc, une fois que nous nous sommes engagés à consacrer une grande partie de notre saison à la vie des anciens Borg – Ex Bs, comme nous les appelons – et à explorer comment leur vie est traumatisée [from that experience], comment ils ont ou n’ont pas géré ce traumatisme, et comment ils restent ces objets de peur et de haine même s’ils ont été victimes des Borgs, pour mettre Hugh au centre de cela, ce qui a semblé être une façon dramatique de servir la fin du personnage.

Star Trek: Picard a bien réussi à nourrir la nostalgie des fans, même si cela allait toujours être le cas avec une telle série. La réunion de l’amiral Picard avec son ancien premier officier William Riker et le conseiller Deanna Troi a dû être particulièrement gratifiante. Le retour de Hugh a probablement été tout aussi populaire auprès des téléspectateurs. La réapparition de l’ancien Borg a en effet été de courte durée et, bien que le showrunner ait offert une très bonne explication, elle pourrait ne pas être facilement acceptée par tous les fans, malgré la nécessité éventuelle d’une fermeture sous une forme ou une autre.

Star Trek: Picard est diffusé le jeudi sur CBS All Access.

Source: THR

