pièces endommagées pour Honda, Toyota, Ford et Renault

Un long liste des voitures rapporte certains défauts fabrication avec différents pièces endommagées. En jeu, il y a gué et Renault mais aussi Honda et Toyota. Il s’agit d’un scandale croisé qui manifeste plusieurs erreurs congénitales dans les systèmes de sécurité et de circulation des moyens de transport. Au total, nous parlons d’au-delà 6 millions des voitures à risque avec des dommages plus ou moins graves de tous côtés.

Voitures retirées pour mise à jour de sécurité et nouveaux problèmes

Après les problèmes de moteur et de batterie pour Ford et Renault, il est temps d’évaluer les fautes techniques des voitures japonaises avec les marques Toyota et Honda. Dernièrement, les estimations concernant les entreprises ont diminué au lieu d’une sécurité manquante en raison d’une série de défauts constatés dans la gestion des coussins gonflables. Ils sont défectueux en ce qu’ils signalent la serrure du mécanisme d’ouverture qui, si elle est activée, libère une pression telle qu’elle comprime le paquet métallique au point de provoquer des éclats qui nuiraient à la sécurité des passagers.

En référence à Toyota les voitures suivantes sont mentionnées:

Corolla: vendue de 2011 à 2019

Matric: commercialisé de 2011 à 2013

Avalon: sur le marché de 2012 à 2018

Il semble que les systèmes de sécurité ne s’ouvrent pas en raison d’un remblai interférence électrique ce qui empêche le bon fonctionnement. Installez simplement un filtre et tout sera résolu.

à Hondaà la place, la liste s’étend aux modèles: accord enregistré entre 1998 et 2000, civique (1996-2000), CR-V (1997-2001), Odyssée (1998-2001) éd EV Plus 1997-1998.

Bon nombre des modèles ci-dessus appartiennent principalement aux marchés internationaux des États-Unis et du Canada. Les entreprises respectives s’efforcent d’organiser le retrait temporaire avec le développement ultérieur de systèmes de sécurité.