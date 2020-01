Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition Review – Un RPG divin

Il y a une raison pour laquelle Obsidian est considéré comme l’un des meilleurs développeurs de RPG dans le jeu. Alors que The Outer Worlds a volé la vedette en 2019, d’autres versions récentes comme Pillars of Eternity II: Deadfire ont longtemps présenté les compétences du studio vétéran dans les temps modernes. Deadfire a maintenant une édition complète, qui apporte la suite aux consoles avec son contenu supplémentaire.

Pillars of Eternity II a été publié pour la première fois en 2018. Le jeu a reçu des critiques élogieuses, et ceux qui l’ont joué ont généralement aimé son utilisation continue du gameplay RPG traditionnel ainsi que l’expansion de la tradition plus large de Pillars of Eternity. Bien que la suite ait bien fonctionné auprès des critiques, elle ne s’est pas aussi bien déroulée du point de vue des ventes, et cette édition ultime est donc l’occasion idéale de la saisir – avec quelques mises en garde.

Connexes: Comment Microsoft a acquis Obsidian Entertainment et inXile Entertainment

Le gameplay de Pillars of Eternity II sera familier à tous ceux qui ont grandi en jouant à des RPG informatiques dans les années 2000. Le titre s’inspire des RPG isométriques classiques comme Baldur’s Gate et Fallout, avec de petites cartes pré-rendues visitables dans le monde entier. Axé sur les personnages avec un mélange de quêtes secondaires longues et courtes, c’est un gameplay traditionnel à son meilleur.

Pillars of Eternity II fait un ajustement à l’aventure pure, de style Dungeons & Dragons du premier jeu. Alors que l’original voyait le joueur et ses compagnons faire des quêtes à travers les terres, Deadfire ajoute la navigation maritime aux côtés de l’aventure terrestre. Cela s’avère être un bon choix, permettant au joueur d’explorer les cultures et l’histoire de son environnement Eora de manière variée, tout en donnant au titre une place pour respirer depuis le cadre du premier match.

La suite fait un très bon travail pour développer davantage l’intrigue du premier jeu, et les machinations des différents dieux de la série sont exposées. Mélangeant à la fois une utilisation prudente des tropes fantastiques et des moyens intelligents de saper ces arcs bien connus, Pillars of Eternity II est un jeu de fantaisie intelligent et bien écrit. En bref, c’est exactement ce que vous attendez d’Obsidian.

Du point de vue des personnages, Pillars of Eternity II excelle également. Les personnages de retour tels que Aloth et Eder font un retour bienvenu et continuent de progresser malgré leurs histoires bien équilibrées dans le premier match. Les nouveaux personnages ne sont pas aussi mémorables que ceux du premier, mais laissent toujours leur marque et parviennent à ajouter des débats moraux intéressants au fur et à mesure que le joueur navigue dans les différentes confessions et allégeances d’Eora.

En combat, Pillars of Eternity II offre au joueur le choix de se battre avec un mode “ en temps réel ” ou à travers un combat au tour par tour. Ce mode au tour par tour est une variante décente de la norme C-RPG et ceux qui préfèrent le gameplay de Divinity: Original Sin trouveront ici une maison, au lieu du flux plus traditionnel de son jeu hybride. Briser le donjon en rampant sont des options de parcours à choisir soi-même, faisant un retour du premier match.

La gestion du vaisseau du joueur ajoute également à l’expérience. Plutôt que d’être un observateur façonnant le monde, les utilisateurs doivent également garder leur équipage heureux et s’assurer que le bon membre d’équipage est placé dans le bon rôle. Ceci est particulièrement important dans le combat naval, offrant une belle diversion de l’intrigue principale semblable à la gestion du château du premier jeu.

L’attraction principale de cette édition ultime est l’inclusion des extensions de Pillars of Eternity II: Deadfire. Beast of Winter est le choix du groupe, emmenant le joueur dans les déchets gelés d’un grand iceberg, tandis que The Forgotten Sanctum ajoute un défi extrême pour les joueurs de fin de jeu bien voyagés. Les nouveaux joueurs découvriront que le DLC s’intègre bien dans le jeu de base, agissant comme de longues quêtes secondaires à conquérir.

De nombreux joueurs sur console pourraient trouver que c’est leur première incursion dans Pillars of Eternity II, et Obsidian a fait du bon travail en traduisant le titre depuis PC. L’utilisation de boutons de déclenchement pour ouvrir les menus est intuitive, tout comme la possibilité de basculer entre le contrôle du groupe via le pouce ou la manière plus traditionnelle de sélectionner des espaces ouverts sur la carte. Ce n’est pas tout à fait la même chose que de le lire sur un ordinateur à la maison, mais il fonctionne néanmoins bien.

Là où Pillars of Eternity II rencontre des problèmes sur la console, c’est d’un point de vue technique. Une partie de cela se présente sous la forme d’un problème graphique étrange, qui n’est pas un problème du tout sauf si les joueurs ont une aversion pour ceux qui aiment voir des personnages marcher sur place dans des scènes occasionnelles non contrôlables. Après tout, cela n’a pas d’impact sur le gameplay.

Le plus gros problème est le temps de chargement léthargique de Pillars of Eternity II. Jouer au jeu sur une PS4 standard, se déplacer entre les cartes peut prendre beaucoup de temps, ce qui peut être particulièrement frustrant lorsque vous vous déplacez entre les étages d’un bâtiment ou à travers des sections d’une ville. Cela ralentit considérablement le jeu et entraîne une grave interruption de l’immersion.

Cela dit, si les joueurs sont prêts à prendre Pillars of Eternity II à son propre rythme, ils trouveront un merveilleux RPG. Pillars of Eternity II a été injustement ignoré en 2018, et j’espère que cette réédition ouvrira la porte à de nouveaux joueurs. Ceux qui s’attendent à quelque chose d’aussi sournois que The Outer Worlds, cependant, trouveront quelque chose de beaucoup plus lent, bien qu’avec une écriture et un soin tout aussi forts.

Plus: Neverwinter Nights: Revue de l’édition améliorée – Nouveaux serveurs, mêmes anciens systèmes

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. . a été fourni avec un code de téléchargement PS4 aux fins de cet examen.