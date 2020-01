Pinterest, une nouvelle fonction AR vous permet d’essayer un rouge à lèvres

Après YouTube aussi Pinterest introduit un nouveau fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’essayer un rouge à lèvres en réalité augmentée. Oui, car Ben Silbermann’s Social n’est certainement pas le premier à avoir pensé à une solution qui permettrait aux utilisateurs de ressentir l’effet d’un produit Beauty sur leur visage, avant de l’acheter.

YouTube a en effet a introduit la fonction AR Beauty Try-On en juin de l’année dernière, permettant aux YouTubers de tester virtuellement certains produits cosmétiques. Cependant, cette méthode était limitée aux créateurs de contenu uniquement, tandis que les utilisateurs des plateformes étaient exclus.

Pinterest, la fonctionnalité Try On arrive pour tester l’effet d’un rouge à lèvres

sur Pinterestà la place, cette opportunité est donnée à tous les utilisateurs. Plus précisément, le Bouton Essayer à l’intérieur Lentille Pinterest. En accédant au caméra de l’application depuis votre smartphone, il sera donc possible de ressentir l’effet d’un rouge à lèvres sur votre visage en utilisant la technologie de réalité augmentée.

Si l’utilisateur est satisfait du résultat et a l’intention d’acheter le produit, il peut l’enregistrer dans Pin Shoppable pour plus tard l’acheter auprès du fabricant directement dans l’application Pinterest. Cette fonction est déjà disponible pour les produits Bare Minerals, Nyx Professional Makeup, Ysl Beauté, Lancôme, Urban Decay by L’Oréal, Neutrogena, Estée Lauder et Sephora.

À l’avenir, la possibilité de ressentir l’effet du maquillage en réalité augmentée pourrait également être étendue à d’autres cosmétiques. Pour le moment, il n’est disponible que pour les rouges à lèvres, car ils s’adaptent beaucoup plus facilement au visage et nécessitent une cartographie moins complexe.