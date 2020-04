Piper Sandler: la propriété de l’iPhone pour adolescents atteint un nouveau sommet alors que les AirPods et Apple Watch progressent également

Piper Sandler est sorti aujourd’hui avec son dernier sondage semestriel soulignant l’intérêt des adolescents pour les marques et les habitudes de dépenses. Selon la dernière enquête “ Faire le point avec les adolescents ”, la possession d’un iPhone a atteint un nouveau record de 85%, contre 83% lors de la même enquête l’année dernière.

S’appuyant sur le nombre actuel de propriétaires d’iPhone, 88% des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à ce que leur prochain téléphone soit un iPhone, ce qui est également le nombre le plus élevé jamais enregistré pour l’enquête semestrielle. 8% des répondants ont déclaré s’attendre à ce que leur prochain smartphone soit alimenté par Android, contre 10% lors de l’enquête de l’automne 2019.

Pour la première fois, Piper a également introduit cette année une question sur les AirPods. 52% des adolescents ont déclaré qu’ils possédaient déjà des AirPod, tandis que 18% ont déclaré qu’ils ne les possédaient pas actuellement, mais prévoyaient de les acheter au cours des 12 prochains mois.

Et enfin, l’adoption d’Apple Watch continue de croître avec 25% des adolescents interrogés disant qu’ils possèdent le portable, contre 20% dans les données d’automne. Avec l’intérêt croissant des adolescents pour les AirPods et Apple Watch, Piper Sandler pense qu’il y a un intérêt croissant pour les «produits matériels complémentaires» pour l’iPhone.

Autres notes d’intérêt de l’enquête de ce printemps:

Instagram reste la plateforme de médias sociaux la plus fréquentée pour la quatrième enquête consécutive; TikTok fait ses débuts à la troisième place

Netflix dépasse YouTube en tant que consommation vidéo quotidienne n ° 1; Disney + fait ses débuts dans le top 5 devant Amazon et Apple TV +

Amazon continue de grimper en tant que n ° 1 préféré des adolescents en matière de shopping en ligne à 53% – 10 fois plus élevé que le n ° 2, Nike

Comme cela a été noté dans le passé, notamment par Philip Elmer-DeWitt, cette enquête semestrielle est généralement biaisée en faveur des enfants ayant de l’argent à dépenser. Il y avait 5 200 répondants avec des dépenses autodéclarées de 2 300 $ pour l’année et un revenu moyen des ménages de 65 000 $.

Vous pouvez en savoir plus sur l’enquête Piper Sandler ici. Parallèlement à l’enquête, Piper a également augmenté son objectif de prix pour APPL à 300 $, contre 260 $.

