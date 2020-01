Piratage de téléphone Bezos; Innovations Microsoft Surface; Les Gottmans aiment le mystère – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, prend la parole lors de la conférence re: MARS à Las Vegas. (Photo . / Alan Boyle)

Le prince héritier d’Arabie saoudite a-t-il vraiment piraté le téléphone de Jeff Bezos? Cela ressemble à cela, sur la base d’une analyse médico-légale de ce qui s’est passé après l’envoi d’une vidéo au PDG d’Amazon et propriétaire du Washington Post via WhatsApp par Mohammed bin Salman, alias MBS.

Un rapport des Nations Unies cette semaine a qualifié l’incident d’une campagne plus large contre le Washington Post visant à étouffer sa couverture de l’Arabie saoudite, y compris le meurtre ultérieur du dissident saoudien et chroniqueur du Jamal Khashoggi.

Quelques heures après avoir reçu la vidéo néfaste, “une exfiltration massive et non autorisée des données du téléphone de Bezos a commencé, se poursuivant et s’intensifiant pendant des mois par la suite”, selon le rapport médico-légal.

C’est une démonstration extraordinaire des dangers de la communication numérique. Mais quoi d’autre a été divulgué du téléphone, et pourquoi Bezos et son équipe n’avaient-ils pas de meilleurs protocoles de sécurité en place à l’époque? C’est notre premier sujet sur le podcast . cette semaine.

De plus, un quart-arrière de la NFL invente une nouvelle façon d’interagir avec une tablette Microsoft Surface en marge, un nouvel aperçu de l’appareil à double écran Microsoft Duo, et la start-up de Seattle Mystery s’associe au célèbre Gottman Institute pour raviver la romance. Nous expliquons ce que ce partenariat dit sur le plus grand modèle commercial de Mystery.

et enfin, écoutez la fin pour la réponse à la question triviale de la semaine dernière: Qu’est-ce que Jonas Salk, qui a découvert et développé le vaccin contre la polio, et John Ehrlichman, l’aide de Nixon et la figure de Watergate, ont en commun en ce qui concerne les startups de Seattle?

