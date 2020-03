piratage et problèmes avec la loi, sécurité des utilisateurs avec les VPN

La piraterie en Italie est désormais très diversifiée et occupe désormais une grande partie du public qui n’est pas abonné à une télévision à péage régulière. Un exemple peut certainement être IPTV, une solution entièrement légale s’il s’agit de voir des chaînes gratuites ou d’autres émissions activées, mais clairement illégale si les utilisateurs choisissent de l’utiliser pour suivre clandestinement les chaînes payantes d’autres sociétés.

En revanche, il est beaucoup plus difficile d’attraper ceux qui les utilisent VPN, solution parfaite pour surfer sur le web et ne pas être suivi sur le web. Évidemment, nous vous conseillons d’utiliser cette solution lorsque vous voulez être sûr de ne pas être attrapé peut-être par un pirate informatique autour du filet et pas pour un solution illégale comment pourrait être IPTV.

IPTV en clair et VPN: vous êtes en sécurité avec Surfshark

Le logiciel VPN serait parfait pour quiconque a peur d’être attaqué phishing ou peut-être de tout malware. Surfshark cela pourrait être la solution parfaite pour vous, précisément parce qu’elle permet une versatilité et surtout un coût très bon marché.

Également équipé d’un filtre dans tous les paquets échangés entre la connexion de l’utilisateur et les serveurs externes, Surfshark maintient une sécurité élevée dans tous les cas. Tout est fait pour avoir une expérience web complète à 360 ° et accéder à tous les contenus en streaming et sportifs. Aussi, accès aux meilleures offres ce sera immédiat et non véhiculé par l’aire géographique, car ils sont également liés à la connexion IP.

Le logiciel est disponible pour Windows PC, Mac et aussi sur Linux OS, ainsi que sur androïde et iOS. Vous pouvez également l’installer sur smart TV ou comme extension sur chrome et Firefox. Pour toutes les informations détaillées, ici notre article dédié qui vous fournira toutes les clarifications nécessaires.

IPTV: organismes chargés de l’application des lois contre les contrevenants

la application de la loi ils ont commencé à augmenter le groupe de travail, jusqu’à ce qu’ils arrivent à picorer 220 utilisateurs en Italie. Ceux-ci, qui utilisaient l’IPTV via des navigateurs Internet bien connus et sous leur réseau domestique, ont été identifiés en un rien de temps. Beaucoup d’entre eux seront donc contraints de payer un fin et dans certains cas emprisonnement.