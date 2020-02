Pirate Facebook victime, compte Twitter impliqué

L ‘Compte Twitter Facebook semble avoir été piraté par un groupe connu de pirates il y a quelques jours. Un article est apparu sur le profil Twitter officiel: «Même Facebook est piratable mais au moins leur sécurité est meilleure que celle de Twitter. Pour améliorer la sécurité de vos comptes, contactez-nous: contact @ o u r m i n e .org. Pour les services de sécurité, visitez: o u r m i n e. org ».

Le message a été rapidement supprimé, mais le même message est réapparu en quelques secondes deux fois de plus. Ourmine est un pirate informatique / groupe de sécurité qui a précédemment détourné le compte Twitter Jack Dorsey, PDG de l’entreprise. Il a utilisé son identifiant pour publier une série de vidéos de Vine qu’il avait créées en utilisant le compte fondateur de la technologie sur cette application.

Piraté Facebook, Ourmine est entré en possession du compte Twitter de l’entreprise

Le groupe de hackers Ourmine a également revendiqué le retrait de l’application extrêmement populaire Pokemon Go en 2016 et le compte Twitter de Netflix la même année. Les autres victimes incluent la NFL d’Alphabet, Mark Zuckerberg, Wikileaks et Sundar Pichai. Il y a donc beaucoup de victimes d’Ourmine, comme vous pouvez le voir, ce n’est certainement pas la première fois et leurs attaques affectent toujours des personnes / comptes d’une certaine importance, mais on dit que ces attaques ne pourraient pas nous impliquer tous à l’avenir dans un plus diriger.

Pour éviter de mettre votre compte en danger, il existe quelques astuces suivre cela pourrait aider ou du moins rendre l’attaque plus difficile et donner le temps de l’éviter complètement. Parmi les choses les plus importantes, il y a sans aucun doute la nécessité de changer périodiquement votre mot de passe et de le rendre aussi complexe et moins évident que possible. De plus, l’authentification à deux facteurs est à son tour une garantie supplémentaire d’une plus grande sécurité.