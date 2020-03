Pixel 4 a un autre problème que Google devrait résoudre avant le lancement de Pixel 5 – .

Une nouvelle découverte Pixel 4 montre un problème inconnu avec le plus récent produit phare de Google, que Google devrait résoudre avant le lancement de Pixel 5.

Il a fallu beaucoup de temps pour le découvrir, car c’est une fonctionnalité dont peu d’utilisateurs Android profitent. Mais le Pixel 4 est toujours pire que ses concurrents, et le problème affecte la série Pixel 3.

Le problème a également mis en évidence un autre problème matériel lié au Pixel 4 que Google devrait mettre à niveau pour le Pixel 5, et c’est le stockage du téléphone.

Google fabrique des téléphones depuis dix ans, changeant de cap (et de marque) il y a quelques années, passant de téléphones Nexus abordables à des pixels premium. Ces appareils sont censés être l’équivalent de Google pour l’iPhone, le vaisseau de Google pour faire la démonstration des meilleures nouvelles fonctionnalités Android chaque année. Malheureusement, ils ne sont même pas proches de l’iPhone en ce qui concerne cette expérience premium, quelle que soit l’inspiration qu’ils tirent d’Apple. J’ai parlé avant la tradition officieuse de Pixel de Google, qu’il doit résoudre les problèmes après le lancement du téléphone, et maintenant nous avons une chose que Google doit apparemment corriger. Cette fois-ci, cependant, c’est quelque chose que vous remarquerez à peine, et même si vous le faites, c’est quelque chose avec lequel vous pouvez certainement vivre jusqu’à ce qu’un correctif soit disponible.

Le système de déverrouillage de visage 3D de Google qui est censé être plus sophistiqué que celui d’Apple grâce à l’utilisation par Google d’un radar livré avec un énorme défaut de confidentialité qui n’a pas encore été corrigé. Quelqu’un peut déverrouiller le Pixel 4 lorsque vous dormez, bien qu’un correctif devrait bientôt être déployé. C’est le genre de fonctionnalité Pixel sérieuse que Google devrait définitivement corriger.

Le tout nouveau défaut de Pixel 4 concerne les vitesses de transfert de données sur la connectivité USB-C, et cela ressemble définitivement au type de problème dont vous ne devriez pas vous inquiéter. Android Authority a découvert dans ses tests que le Pixel 4 est beaucoup plus lent à transférer de gros fichiers de données sur une connexion filaire par rapport à certains de ses homologues. Le même problème a été observé avec le Pixel 3, mais pas avec le Pixel 2.

Contrairement à beaucoup de ses homologues haut de gamme, tous ces trois stockage de pack de génération de pixels UFS 2.1. La plupart des autres sont sur UFS 3.0, et le OnePlus 7T Pro bascule encore plus la mémoire flash UFS 3.1. Tous les téléphones ci-dessus contiennent également des ports USB-C, qui sont un connecteur standard pour les appareils Android, qu’ils soient abordables ou chers.

Étant donné que Pixel 2 est presque deux fois plus rapide que ses successeurs, il se peut que nous recherchions un problème de logiciel ou de micrologiciel. Si tel est le cas, Google pourrait peut-être y remédier. S’il s’agit d’un problème matériel lié à l’un des composants impliqués dans le processeur de transfert de données filaire, il est impossible à résoudre.

Espérons que ce type de problème sera résolu avant la chute du Pixel 5. Et pendant que nous y sommes, il est déjà assez mauvais que le Pixel 4 et le Pixel 3 soient livrés avec le même type de stockage UFS que le Pixel 2. Le stockage est le type de composant sur lequel Google ne devrait pas faire de compromis, en particulier sur un téléphone qui n’a pas de support microSD. Il y a des années, lorsque l’iPhone 6 a été lancé, nous vous avons expliqué comment l’appareil comportait un composant dont vous n’entendrez jamais parler dans la plupart des rapports, un contrôleur de stockage conçu par Apple destiné à apporter des vitesses de transfert de type SSD MacBook à l’iPhone.

Certaines personnes pourraient dire que ce nouveau problème Pixel 4 n’est pas un problème pour deux raisons. Tout d’abord, peu d’utilisateurs peuvent souhaiter transférer des fichiers via une connexion filaire. Mais le Pixel 4 n’a pas de mémoire extensible, et une connexion filaire devrait être le moyen le plus rapide de sauvegarder des données personnelles. Le deuxième argument pourrait être qu’attendre une minute supplémentaire pour un fichier de 10 Go à transférer n’est absolument pas énorme. Et c’est vraiment vrai.

Cependant, les téléphones Pixel sont censés être les téléphones Android. Comme je l’ai déjà dit, ce sont les équivalents iPhone de l’écosystème Android. Et cela inclut les prix. Ce sont des téléphones chers qui devraient offrir une expérience presque sans faille. Et ils devraient être au moins aussi bons que tous les autres produits phares Android en ce qui concerne les fonctionnalités matérielles.

Les iPhones ne sont pas parfaits non plus, bien sûr, et certains modèles sont livrés avec des défauts de leurs propres défauts qu’Apple a dû corriger. Mais c’est le genre de contrôle que ces appareils coûteux haut de gamme reçoivent. Et il est probable que lorsque le Pixel 5 tombera cet automne, les gens testeront immédiatement l’USB-C et les vitesses de stockage du téléphone pour voir si le problème de transfert a été résolu. Encore une fois, ce n’est pas que vous ayez absolument besoin de vitesses de transfert de données filaires rapides sur le téléphone, c’est le principe. Vous payez pour un téléphone premium et l’expérience devrait être presque parfaite.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

