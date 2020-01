Pixel 4 et Pixel 4 XL réduits de 150 $ chez Best Buy, comprennent une carte-cadeau de 200 $

Les téléphones Pixel de Google n’ont jamais souffert d’une pénurie de remises, étant donné qu’ils sont régulièrement mis en vente dans les semaines et les mois suivant leur sortie. Aujourd’hui, Best Buy offre une remise de 150 $ sur la version standard ou XL de notre Smartphone Choix de l’année 2019 en noir juste avec le bonus supplémentaire d’une carte-cadeau numérique gratuite de 200 $ livrée après l’achat.

Les appareils Pixel apparaissent constamment parmi les meilleurs choix parmi nos lecteurs et notre personnel pour diverses raisons; des logiciels épurés, généralement des mises à jour rapides, certains des meilleurs appareils photo du marché et un accès rapide aux derniers services et fonctionnalités de Google. Le Pixel 4 ne fait pas exception, car il offre de nombreux atouts des Pixels précédents tout en introduisant des fonctionnalités telles que le déverrouillage biométrique du visage et la prise en charge des gestes radar. Assurez-vous de consulter notre examen pour une description complète de ce que vous pouvez attendre de la dernière génération de produits phares de Google.

Bien que ce ne soit peut-être pas la remise la plus importante actuellement offerte sur ces téléphones, l’inclusion d’une carte-cadeau importante pourrait tenter ceux qui cherchent toujours à rayer une chose ou deux de leurs listes de souhaits. Cette offre particulière est limitée aux variantes noires et déverrouillées du Pixel 4 ou du Pixel 4 XL avec 64 Go de stockage. Assurez-vous simplement que la liste de votre référence sélectionnée comprend la mention d’un article gratuit à l’achat (comme illustré ci-dessus), et Best Buy fournira une carte-cadeau de 200 $ par e-mail une fois votre commande terminée.