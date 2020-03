Pixel 4a, nous découvrons les secrets du nouveau smartphone Google

C’est une période chargée pour Google. Le Colosse de Mountain View semble en effet proche du lancement du tout nouveau Pixel 4a. L’appareil est en effet de plus en plus sujet au bruit chez les professionnels qui permettent de le découvrir avant son lancement.

En ces heures, en fait, le célèbre bailleur Evan Blass a publié de vraies photos de publicités dédiées au smartphone. Ce sont des panneaux d’affichage qui représentent l’appareil sans indiquer la date de lancement, mais confirmant le prix. Aux États-Unis, le Le Pixel 4a sera vendu à un prix à partir de 399 $.

Voici la fiche technique de Google Pixel 4a

Selon les rumeurs qui ont émergé ces dernières heures, le tout nouveau Pixel 4a comportera un écran de 5,81 pouces. La résolution du le panneau sera FullHD + égal à 2340 × 1080 avec une valeur ppi de 443 et un taux de rafraîchissement de 60Hz. Il y aura également un encoche ronde qui abritera la caméra frontale 8MP. C’est la première fois qu’un smartphone fabriqué par Google adopte l’encoche ronde.

la Le SoC choisi par Google sera le Qualcomm Snapdragon 730 qui peut compter sur le GPU Adreno 618, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone sera également équipé d’un double slot pour insérer deux cartes SIM et la connectivité complètera le WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS et port USB Type-C.

À l’arrière du Pixel 4a, il y aura de l’espace pour le capteur d’empreintes digitales et l’appareil photo 12MP. La batterie sera 3080mAh et le système d’exploitation sera basé sur Android 10. Pour le moment, on ne sait pas quand l’appareil sera lancé. probablement BigG le commercialisera après une présentation en streaming.