Pixelmator Photo pour iPad ajoute la prise en charge du trackpad, la vue partagée et la fonction de correspondance des couleurs

Après une mise à jour de leur première application de bureau la semaine dernière, Pixelmator met à jour aujourd’hui Pixelmator Photo avec une poignée de nouvelles fonctionnalités. Cela inclut la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de pointeur et de curseur d’iPadOS, compatibles avec Magic Trackpad et les souris externes, et prêtes pour le lancement de l’accessoire Magic Keyboard pour iPad Pro.

La plupart des applications iOS fonctionnent prêtes à l’emploi avec le curseur à un niveau de base. Cependant, les développeurs peuvent faire un effort supplémentaire pour affiner l’expérience.

Pour Pixelmator Photo, cela signifie adopter le curseur adaptatif pour ses éléments d’interface utilisateur personnalisés et se transformer en certains outils, le cas échéant, comme le pinceau de réparation. L’application affiche également des indicateurs de flèche lors de l’utilisation du curseur avec l’outil Recadrage. Comme la plupart des applications d’art numérique, Pixelmator Photo bénéficie de l’accès à des méthodes de saisie précises comme le stylet Apple Pencil ou un dispositif de pointage.

Pixelmator Photo prend également en charge la vue fractionnée afin que vous puissiez travailler sur votre projet côte à côte avec d’autres applications à l’écran en même temps. L’application prend également en charge maintenant l’API de capture d’écran riche iOS 13, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent prendre une capture d’écran pleine page de l’application et voir uniquement le canevas d’édition, avec toutes les interfaces utilisateur chromées masquées.

Pixelmator Photo a également ajouté la fonction Correspondance des couleurs, vue pour la première fois dans Pixelmator Pro l’année dernière. Cet outil utilise l’apprentissage automatique pour dessiner sur les tons de couleur d’une image et appliquer des ajustements à une deuxième image pour correspondre à l’apparence de l’image source. Si vous effectuez des modifications manuelles, vous pouvez désormais copier et coller des ajustements entre les photos pour une finition cohérente.

Vous pouvez obtenir Pixelmator Photo 1.2 en tant que mise à jour gratuite sur l’App Store. Les nouveaux clients peuvent acheter Pixelmator Photo en un seul achat de 4,99 $.

