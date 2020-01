Plague Inc a un blockbuster à cause du mystérieux virus

Plague Inc, un jeu que beaucoup d’entre vous connaissent probablement. Un jeu assez ancien qui est né comme application sur smartphone et au fil du temps, il a même fini vapeur. Ces jours-ci, le jeu connaît un nouveau succès, en particulier en Chine, en raison de la virus mystérieux qui a fait son apparition ces dernières semaines. L’augmentation la plus importante des téléchargements s’est produite lundi après que la Chine a officiellement confirmé la propagation du pathogène susmentionné à l’extérieur Wuhan.

Le jeu consiste à choisir un pathogène, tels que les virus ou les bactéries, ou d’autres types de substances potentiellement mortelles aux fins de les faire évoluer pour tuer chaque personne sur terre. Un jeu de stratégie normal, mais avec un thème épidémique. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le jeu connaît un nouveau moment d’or en raison de la situation actuelle.

Plague Inc et le virus chinois

En Chine, le jeu est passé à lieu quindo comme application payante le plus téléchargé surApp Store, un bond remarquable si l’on considère vingt-septième place juste deux jours avant. En réalité, ce n’est pas le seul jeu des développeurs eux-mêmes qui profite de l’apparition du nouveau virus, mais aussi Rebel Inc dont le but est le même qu’il est basé sur la création rébellions.

C’est un jeu bien fait et pour cette raison, il n’est pas surprenant qu’il revienne au jeu. sur gazouillement beaucoup ont ironisé sur le fait que les deux sont connectés tandis que d’autres soulignent qu’il est un moyen de faire face à la peur d’un virus qui est en fait très préoccupant.