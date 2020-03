Plague Inc. change la puce et vous permettra d’éradiquer le virus, au lieu de le propager

Nous continuons avec le monothème même s’il s’agit d’un arrière-plan, et c’est que tout tourne autour du coronavirus de nos jours. Voilà comment Plague Inc., un jeu de stratégie particulier Lancé en 2016, il a frappé la balle plus tôt cette année, bien avant que l’idée d’une pandémie mondiale ne soit considérée comme plausible pour la majorité de la population.

Fin janvier et avec l’épidémie déjà déchaînée en Chine, Plague Inc. a vu ses ventes augmenter sur les différentes plateformes sur lesquelles il est disponible, et elles sont nombreuses: le jeu peut être trouvé en vente sur PC (Windows, Mac, Linux ), pour les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) pour mobile (iOS et Android, ce dernier gratuit) et il existe même une version en tant que jeu de société, alors qu’ils ont publié des variantes de thèmes géopolitiques basés sur le même système de jeu .

Tel a été le succès remporté par Plague Inc. que ses développeurs ont dû avertir publiquement qu’ils n’utilisaient pas un véritable modèle scientifique, et même ainsi, comme ils sont fiers de le souligner, ils ont été invités par les Centers for Control and American Disease Prevention (CDC) pour mener des discussions sur les modèles de maladie qui s’appliquent dans le jeu.

Plague Inc., “le jeu des coronavirus”

Mais, Qu’est-ce que Plague Inc. exactement? Sa description ne pourrait être plus explicite:

Pouvez-vous infecter le monde? Plague Inc. est un mélange unique de stratégie et de simulation terriblement réalistes.

Votre pathogène vient d’infecter le patient zéro. Maintenant, votre mission est d’éteindre l’humanité en propageant une épidémie mortelle tout en sabotant les efforts de la population pour la combattre. “

En effet, contrairement à la plupart des titres similaires dans une certaine mesure, Plague Inc. ne propose pas au joueur de sauver le monde, mais d’y mettre fin. Tout commence par la création d’un agent pathogène aux caractéristiques très spécifiques et le développement n’est autre que d’essayer de l’étendre, des mutations à travers, dans le but de contagion vaincre l’humanité.

Cependant, ce qui, dans toute autre situation, ne serait qu’un détournement, dans la crise sanitaire actuelle dans laquelle nous sommes plongés, a conduit, d’une part, à la popularisation du jeu à des niveaux de réussite que ses créateurs n’auraient jamais imaginés, mais aussi au reproche d’avoir fait une boîte à catastrophe, même si ce n’était pas son intention.

Les conséquences ont été diverses: de l’interdiction en Chine, où Plague Inc. a été retiré des magasins d’applications iOS et Android, également de Steam, au don de 250 000 $ pour lutter contre le coronavirus par Ndemic Creations, la société de développement. Et encore un: passer au mode de jeu, qui ne sera plus uniquement basée sur la propagation du virus, mais permettra également son éradication.

Avez-vous joué à Plague Inc.? Je l’ai fait des mois avant que tout cela explose et la vérité est que cela semblait assez ennuyeux: il suffit de concevoir le virus et de voir comment il se propage, en introduisant des changements pour le rendre difficile à contenir. Mais il ne fait aucun doute qu’ils avaient raison avec la formule, même s’ils ne s’y attendaient pas. Après tout, qui aurait pu prévoir que quelque chose comme ça se produise. Nous sommes confrontés à la première grande pandémie depuis plus de cent ans.