Plan original de Clone Wars Saison 7 (et ce qui a changé)

le Star Wars: La guerre des clones la septième saison qui sortira sur Disney + sera très différente des plans originaux. Enfin, The Clone Wars aura une conclusion logique, car Disney l’a ressuscité pour sa dernière saison. Bien qu’ils espèrent l’utiliser de manière à lier les extrémités restantes et à saigner dans Star Wars: Épisode III – La vengeance des Sith, les plans initiaux pour cela il y a plusieurs années indiquent qu’il y a beaucoup de choses laissées de côté en faveur de l’arrêt de la série spatiale animée de George Lucas.

Après l’achat de Lucasfilm par Disney et bien sûr de Star Wars en 2012, The Clone Wars a été rapidement annulé quelques années plus tard. Ce fut une fin abrupte qui a laissé les fans en vouloir plus, se sentant peu changés puisque la série n’a jamais pu étoffer le reste de son calendrier dans le canon. Il était de notoriété publique que la série avait plus à donner, c’est pourquoi les fans inconditionnels étaient catégoriques quant à son retour.

Avance rapide vers San Diego Comic Con 2018, et ce retour est finalement devenu une réalité. The Clone Wars devait être relancé pour une dernière saison qui servirait de récapitulation à ses nombreux récits. C’est un plus pour les fans de la série, mais malheureusement, il y a un certain nombre d’épisodes et d’arcs qui ne verront jamais le jour pendant cette très brève course. En substance, ce n’était pas la saison 7 qui a été discutée au cours des dernières années.

Pourquoi Clone Wars a été annulé après la saison 5

Après la saison 5, Disney a veillé à ce que The Clone Wars soit éliminé. Il y avait plusieurs raisons à cette décision, en grande partie parce qu’elles avaient choisi de prendre la marque dans une nouvelle direction. Après tout, les plans étaient déjà en place pour que Star Wars Rebels remplisse la niche des spectacles pour enfants animés de Star Wars. Il serait imprudent que les deux spectacles s’affrontent, ce qui aurait certainement un impact sur le succès des deux. Les rebelles ne pouvaient pas devenir la pièce vitale du canon qu’il faisait s’il courait contre le mastodonte qui était The Clone Wars. Il était dans leur intérêt de couper définitivement le programme pour cette raison.

Mis à part le côté commercial, il a été laissé entendre dans les années qui ont suivi la fin du salon que les thèmes devenaient “trop ​​graphiques” pour les responsables. Disney est, à la base, une entreprise basée sur sa production de médias pour enfants. Le spectacle devenait sombre et un peu plus violent au fil du temps, ce qui était sûrement quelque chose dont ils voulaient s’éloigner. Star Wars Rebels était clairement plus atténué et mieux adapté aux jeunes téléspectateurs, tout en offrant suffisamment d’action pour maintenir le public engagé.

Il y avait un plan pour la saison 8 et certains épisodes ont été réalisés

Finalement, The Clone Wars s’est terminé, en éliminant les épisodes restants de la saison 5 et ce qui a été surnommé “The Lost Missions” qui comprenait la saison 6. La saison 7 n’a évidemment jamais été terminée, avec beaucoup de matériel inachevé The Clone Wars faisant son chemin en ligne dans 2015, mais la piste papier ne s’arrête pas là. Il y avait des plans pour un huitième qui n’a jamais été complètement réalisé avec certains épisodes, même le faisant assez loin dans le processus de production avant qu’ils ne soient mis en conserve.

Cette huitième saison devait être la dernière de la série, car les derniers épisodes se heurteraient à la bataille de Corsucant comme on le voit dans Revenge of the Sith. De plus, il devait y avoir beaucoup de contenu pour les chasseurs de primes, en particulier avec Boba Fett et Cad Bane. Les Mon Calamari continueraient à figurer en bonne place, tout comme le peuple Mimban qui entrerait en conflit avec les forces de la République. Il y avait encore beaucoup d’histoires à raconter, mais la plupart de ces idées n’ont pas encore abouti sous quelque forme que ce soit.

The Lost Missions n’était pas vraiment la saison 6

En parlant d’idées qui n’ont jamais été entièrement réalisées, les fans de The Clone Wars season 6 reçus n’étaient pas vraiment celui qui était prévu depuis le début. Début 2014, “The Lost Missions” est devenu disponible sur Netflix et plus tard sur d’autres services de streaming dans le monde. Bien que jamais diffusée sur Cartoon Network comme leurs prédécesseurs, toute la saison était bien sûr toujours considérée comme faisant partie du canon. Ce groupe d’épisodes était plus ou moins une série d’arcs plus petits qui étaient suffisamment avancés dans le processus de production pour qu’ils soient publiés en tant que remplisseurs faute d’un meilleur terme.

Ils étaient en fait des échantillons de ce qui allait être beaucoup plus long, des histoires étoffées si la série avait continué. Les plans originaux de la saison 6 les auraient mieux intégrés au septième à venir. Les aventures de Yoda sur Moraband auraient été plus détaillées, les répercussions de l’arc de Clovis auraient été explorées et, dans l’ensemble, l’histoire aurait été plus complète car elle a poussé le plus grand récit de Clone Wars dans son prochain chapitre.

De quoi parlait réellement la saison 7 de Clone Wars?

Les anciens plans de la saison 7 de The Clone Wars étaient lourds et semblaient couvrir beaucoup de terrain en quelques épisodes. Non seulement c’était pour gérer la plupart des arcs prévus pour la vraie saison 6, mais cela aurait progressé vers Revenge of the Sith en établissant beaucoup de ce qui était vu et de ce qui n’était pas dans ce film. Beaucoup d’histoires de la saison 7 de The Clone Wars ont été racontées dans d’autres médias depuis l’annulation de la série, mais certaines ont été laissées dans les limbes.

Le conflit entre Dark Maul et Ahsoka Tano allait être mis à l’honneur alors que le siège de Mandalore faisait rage. Pendant ce temps, son maître Anakin Skywalker aurait fait équipe avec Obi-Wan Kenobi pour faire face à l’activité séparatiste sur Utapau. Yoda aurait également un peu de temps avec les Wookiees sur Kashyykk alors que leur guerre avec les Trandoshans s’intensifiait. Expliquant ainsi ses bonnes relations avec eux dans le film mentionné précédemment.

En plus de ces conflits à l’échelle de la galaxie, la saison se rétrécirait également et couvrirait des arcs plus petits. Boba Fett obtiendrait plus de développement à mesure que son partenariat avec Cad Bane se dégraderait, tandis que le Bad Batch verrait une action aux côtés de leurs collègues clones. Une grande partie des histoires pré-Empire racontées dans la nouvelle trilogie du livre de Thrawn seraient également couvertes avant que la saison ne finisse par se chevaucher avec des événements tels que l’enlèvement du chancelier Palpatine et, éventuellement, l’Ordre 66, comme on le voit dans les films précédents.

La saison 7 coupe beaucoup du plan d’origine

La version de The Clone Wars qui frappera Disney + n’est sans aucun doute pas la version originale. En fait, avec seulement 12 épisodes en cours, il y aura des arcs qui se sont enroulés sur le sol de la salle de découpe. En ce qui concerne ce qui a été vu via les bandes-annonces et autres supports promotionnels, ces épisodes couvriront les bases nécessaires et fourniront même quelques retcons sans aller trop loin. Lucasfilm semble aller au fond des choses ici, donc la plupart des histoires supplémentaires devront attendre le moment.

Ce n’est un secret pour personne que le siège de Mandalore sera un objectif majeur de cette saison, étant donné qu’il est devenu la pièce maîtresse du marketing pour lui. Le Bad Batch sera également présent à un moment ou à un autre, comme l’indique leur apparition dans les bandes-annonces, mais la mesure dans laquelle ils seront impliqués est sujette à débat. De toute évidence, l’Ordre 66 et de nombreuses configurations de Revenge of the Sith seront inclus à une certaine capacité, mais dans les limites de seulement quelques épisodes, il n’est pas improbable qu’il n’y ait pas beaucoup plus que cela sur le chemin.

Beaucoup de ces arcs, grands ou petits, ont été soit racontés dans une autre forme de média, soit sauvegardés pour une autre fois. Bien que de nombreux épisodes supplémentaires tels que ceux consacrés à Thrawn ou Boba Fett se soient retrouvés pour l’instant, il y a encore beaucoup à attendre dans The Clone Wars‘grande conclusion. Malgré son mauvais début dans la saison 1, la série restera dans les mémoires comme l’une des parties les plus excitantes et détaillées de l’univers Star Wars, et j’espère que la saison 7 produira un bon envoi pour elle, même si elle arrive dans un condensé forme.

