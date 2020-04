Planifier à l’avance l’introduction tardive des modifications de l’IR35

Le 17 mars 2020, le gouvernement a annoncé le retard (et non l’annulation) de l’introduction de modifications à l’IR35. Cela donne aux entrepreneurs informatiques un peu de répit. En planifiant à l’avance, vous pouvez vous assurer que vous êtes conforme, économiser des taxes et être prêt pour les changements.

Passons en revue certains aspects importants de l’IR35 et les implications fiscales:

Les bases

Avant de supposer que vous êtes pris par IR35, testez vos modalités de travail par rapport à trois principes clés:

– Puis-je envoyer une autre personne travailler en mon nom? (Substitution)

– Puis-je refuser de travailler et mon client final est-il obligé de me proposer du travail? (Mutualité des obligations)

– Quel degré de contrôle est exercé sur la façon dont je fais mon travail? (Contrôle)

CEST amélioré

HMRC a publié une version améliorée de l’outil CEST (Check Employment Status for Tax). Il est entendu que cet outil a été rigoureusement testé par la jurisprudence et les affaires réglées par le fisc. Le HMRC s’engage à respecter les résultats produits par l’outil, à condition que les informations saisies soient exactes. Donc, si vous n’êtes pas sûr, faites simplement le test ou engagez un conseiller fiscal spécialisé pour vous fournir des conseils fiscaux formels sur votre situation.

Implications de taxes

Si vous avez été correctement informé que vous êtes pris par IR35 ou que l’outil CEST le suggère, alors l’implication fiscale générale est que vous êtes responsable du paiement de l’impôt sur le revenu et des contributions NI sur un montant appelé paiement réputé.

Pour calculer ce paiement réputé sur le revenu de votre société anonyme pour l’année, déduisez votre salaire PAYE, une allocation de dépenses de 5%, plus les cotisations de retraite.

Ce qui reste est alors traité comme s’il s’agissait du coût brut pour l’employeur (paiement réputé). Supposons que si vous avez un revenu de 100 000 £, vous payez 10 000 £ en salaires et 10 000 £ en pensions. Et disons que vous avez droit à la déduction pour frais de 5%. Ainsi, le paiement réputé sur lequel vous devrez appliquer l’impôt sur le revenu et NI sera de 75 000 £.

Si votre contrat est pris en charge par IR35, la solution la plus simple consiste à payer tous les revenus de votre société anonyme moins les dépenses légitimes et les cotisations de retraite en tant que salaire PAYE.

Secteur public IR35

À l’origine, la responsabilité de déterminer le statut IR35 incombait à l’entrepreneur et non au client final. Mais en 2017, les règles ont changé pour ceux qui travaillent avec des clients du secteur public (HMRC, NHS, le MOD et similaires). Ici, la responsabilité de prouver le statut de travailleur indépendant est passée des entrepreneurs au client du secteur public. En vertu de cette règle, lorsqu’un entrepreneur est pris par IR35, il sera imposé et paiera NI en tant qu’employé. Il n’y a pas de déduction de 5% pour les dépenses dans le cadre du calcul général de la taxe sur les paiements réputés IR35.

Secteur privé IR35

L’une des modifications tardives de l’IR35 s’appelle les règles de la taxe de travail hors salaire. Ces règles s’adressent aux grandes organisations privées (voir exemptions et options ci-dessous). Encore une fois, il transfère la charge de déterminer le statut d’emploi des entrepreneurs ou des travailleurs de l’entrepreneur à l’organisation privée. Donc, en fait similaire à la règle du secteur public, mais avec quelques différences, y compris la nécessité pour le client du secteur privé de procéder à une évaluation de la situation d’emploi du travailleur et de fournir une «Déclaration de détermination du statut» (FDS).

En vertu des nouvelles règles, les honoraires payés à l’entrepreneur, appelés «paiement direct réputé», doivent être traités comme des revenus d’emploi. Cela signifie que le PAYE et l’assurance nationale des employés sont déduits de ce paiement direct réputé. L’entité qui paie l’entrepreneur, qui pourrait être l’agence ou le locataire, doit payer ses impôts sur le travail en plus.

Exemptions

Il est important de noter que les nouvelles règles ne s’appliquent pas à tous les clients finaux du secteur privé. Les clients qualifiés de «petits» n’entreront pas dans le champ d’application des nouvelles règles. La définition de petite entreprise de la loi sur les sociétés sera utilisée à cette fin. Par conséquent, lorsque le client du secteur privé n’a pas un chiffre d’affaires de plus de 10,2 millions de livres sterling, une valeur au bilan de plus de 5,1 millions de livres sterling et des employés de plus de 50 (rappelez-vous que deux des trois tests suffiront), il n’a pas à évaluer le statut d’emploi de ses travailleurs.

Options sous le secteur privé IR35

Comme indiqué ci-dessus, certaines entreprises sont exemptées des nouvelles règles, il y a donc toujours la possibilité de travailler avec ces entreprises et non avec les grandes banques et les automates. Une deuxième option consisterait simplement à accepter un ou des contrats de travail avec vos clients finaux. Alternativement, vous pouvez choisir de travailler dans une société faîtière où ils déduisent vos impôts et versent à HMRC.

Et si le HMRC soupçonne une fraude?

Avec le secteur privé IR35, HMRC a récemment annoncé qu’il n’utiliserait les informations qu’il recueille des nouvelles règles pour ouvrir une enquête sur les années précédentes que s’il y a lieu de soupçonner une fraude ou une activité criminelle. Ce sera une bonne nouvelle pour les entrepreneurs qui craignent qu’un changement de statut stipulé par leur client du secteur privé conduise à une enquête coûteuse. Mais gardez à l’esprit que l’infraction de fraude (ou de fraude aux revenus publics) est très étendue et peut entraîner des comportements tels que la retenue de PAYE / NI et l’omission de divulguer des revenus.

Dans le contexte de l’IR35, il n’est pas encore clair comment HMRC verra une situation où PAYE / NI n’est pas comptabilisé et où les revenus de paiement réputés ne sont pas divulgués. Compte tenu des règles complexes entourant l’IR35, il est envisagé que le HMRC adopte une approche pragmatique.

Fermeture de votre société anonyme

Malheureusement, il peut s’avérer que de nombreux entrepreneurs trouvent que les nouvelles règles les conduisent à fermer leurs sociétés anonymes.

Si vous avez de l’argent dans votre entreprise, vous devez réfléchir à la manière fiscalement efficace de fermer l’entreprise. Il se pourrait bien que vous ne puissiez payer que 10% d’impôt sur les fonds laissés dans l’entreprise plutôt que des taux d’imposition élevés. Demandez des conseils fiscaux dans ce scénario, comme HMRC peut faire valoir le point.

Jonathan Amponsah est fondateur et PDG de The Tax Guys