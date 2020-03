Plans de Coronavirus d’Apple et d’autres – Réunion de la Maison Blanche

Apple est l’un des six géants de la technologie présents à une réunion de la Maison Blanche aujourd’hui pour discuter des plans de lutte contre les coronavirus.

Facebook, Google, Amazon, Microsoft et Twitter seraient les autres sociétés présentes à la réunion avec le directeur de la technologie américain Michael Kratsios…

Rapports Politico.

Mercredi, la Maison Blanche réunira des représentants des plus grandes entreprises technologiques pour discuter des moyens par lesquels le gouvernement fédéral et l’industrie peuvent coordonner leur réponse à l’épidémie de coronavirus en cours.

Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft et Twitter devraient tous participer en personne ou par téléconférence, a déclaré un porte-parole du Bureau de la politique scientifique et technologique.

La réunion examinera probablement les plans de lutte contre les coronavirus mis en œuvre par les entreprises de technologie et discutera si des précautions supplémentaires sont nécessaires.

La plupart des principales plates-formes technologiques ont limité les déplacements non essentiels des employés et ont annulé leur participation aux grandes conférences technologiques pour réduire la probabilité de propagation dans la communauté.

Plusieurs ont également pris la mesure extraordinaire de demander aux employés de travailler à domicile, en particulier dans des régions comme Seattle qui ont vu le plus grand nombre de cas confirmés.

La propre réponse d’Apple comprenait la restriction des déplacements des employés, la fermeture totale ou partielle des magasins, le retrait des événements de l’industrie, l’encouragement des employés à travailler depuis leur domicile, l’octroi de congés de maladie illimités au personnel de vente au détail, le rejet des applications de coronavirus trompeuses, le nettoyage en profondeur des bureaux et le lancement d’une couverture spéciale des nouvelles. Il est également prévu que la société annule la WWDC de cette année, la transformant à la place en un événement en ligne.

Le dernier rapport de l’OMS indique qu’il y a maintenant eu plus de 4 000 décès sur plus de 113 000 cas confirmés dans 109 pays. Des mesures d’urgence ont été déclarées dans quelque 45 pays. L’organisation affirme que nous devons nous concentrer sur six objectifs:

Interrompre la transmission interhumaine, notamment en réduisant les infections secondaires parmi les contacts étroits et les agents de santé, en prévenant les événements d’amplification de la transmission et en empêchant la propagation internationale;

Identifier, isoler et soigner les patients précocement, notamment en offrant des soins optimisés aux patients infectés;

Identifier et réduire la transmission de la source animale;

Traiter les inconnues cruciales concernant la gravité clinique, l’étendue de la transmission et de l’infection, les options de traitement et accélérer le développement de diagnostics, de thérapies et de vaccins;

Communiquer les informations critiques sur les risques et les événements à toutes les communautés et lutter contre la désinformation;

Minimiser l’impact social et économique grâce à des partenariats multisectoriels.

