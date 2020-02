Plans de suite de Genisys (et pourquoi Dark Fate s’est-il produit à la place)

Terminator 6 allait à l’origine être une suite directe de Terminator Genisys, et le scénario aurait été très différent de ce que le public a vu dans Terminator: Dark Fate de l’année dernière. La franchise Terminator a du mal à trouver sa place depuis le point culminant de Terminator 2: Judgment Day de James Cameron. Terminator 3: Rise of the Machines et Terminator: Salvation étaient tous deux des déceptions au box-office, donc Terminator Genisys devait être un nouveau départ pour la série.

Ramenant Arnold Schwarzenegger après avoir choisi de ne pas être impliqué dans Salvation (le T-800 a été recréé à l’aide de CGI et d’un double de corps pour ce film), Terminator Genisys était un redémarrage en douceur défini dans une chronologie alternative. Cette fois-ci, le T-800 a été renvoyé dans le temps pour protéger Sarah Connor comme une petite fille (un élément de l’intrigue conçu pour expliquer l’âge avancé de Schwarzenegger), Skynet a été rebaptisé en tant que système d’exploitation mondial appelé Genisys, et John Connor a été transformé en un hybride homme-machine.

Terminator Genisys n’était pas le salut que Paramount Pictures espérait, mais malgré son complot de voyage dans le temps alambiqué et sa dépendance à l’égard du rechapage de films précédents, il comportait de nouveaux éléments intéressants. Si les choses avaient changé, cela aurait conduit à une approche très différente de Terminator 6.

Terminator Genisys devait lancer une nouvelle trilogie

Terminator Genisys a été coproduit par Skydance, qui travaillait également sur une autre franchise redémarrée dans une autre chronologie, produisant Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond pour Paramount. Genisys devait lancer sa propre nouvelle trilogie avec une approche similaire d’un redémarrage de la chronologie mettant en vedette de nouveaux acteurs dans les rôles de personnages familiers, comme Kyle Reese (joué par Jai Courtney cette fois-ci) et Sarah Connor (jouée par Emilia Clarke). Cela plairait aux nouveaux venus en franchise tout en ayant suffisamment de retours en arrière (et un acteur plus âgé dans son rôle le plus emblématique) pour garder les fans de longue date intéressés. Le plan initial était que Terminator Genisys lance non seulement une trilogie cinématographique, mais aussi une émission de télévision dérivée. En fait, il y avait déjà des contours de l’intrigue en place pour les deux séquences de films pendant que Genisys était en production.

À quoi aurait servi Terminator Genisys 2

À la fin de Terminator Genisys, nos héros ont réussi à stopper la montée en puissance de Skynet / Genisys. Sarah, Kyle et “Pops” (la dernière version du T-800) sont vus pour la dernière fois au large du coucher du soleil, Pops bénéficiant désormais de la technologie de changement de forme de style T-1000. Alors, avec l’avenir apparemment sauvé, que serait-il arrivé ensuite?

L’une des choses que les suites de Terminator Genisys auraient clarifiées était l’origine de l’unité T-5000 de Matt Smith, qui s’est déguisé en un humain appelé Alex. Incarnation physique de Skynet, le T-5000 n’avait qu’un très petit rôle dans Terminator Genisys, infiltrant l’unité Tech-Com de John Connor et infectant le sauveur de l’humanité avec des nanobots pour le transformer en T-3000. Bien que cela n’ait pas été précisé dans Genisys, la scénariste Laeta Kalogridis a déclaré à io9 que les suites auraient confirmé que le T-5000 est Skynet à partir d’une chronologie alternative. Cela suggère que non seulement Terminator 6 aurait donné au personnage de Smith un rôle plus important, mais qu’il aurait également élargi la portée de la franchise en territoire multivers.

Les suites de Terminator Genisys auraient également résolu une autre question persistante du film: qui a renvoyé le T-800 pour protéger Sarah Connor quand elle était enfant. S’adressant également à io9, le co-écrivain Patrick Lussier a taquiné que “[Arnold’s T-800] construit des voyages dans le temps à partir des plans que quelqu’un d’autre a faits “, et a déclaré que les suites ultérieures révéleraient non seulement ses origines, mais les origines du T-1000 qui a tué les parents de Sarah.

Étant donné le nombre de fois où le personnage de Schwarzenegger est décédé dans la série, il n’est pas surprenant que nous n’ayons pas vu le dernier du cyborg de Jason Clarke, John Connor. En réfléchissant sur la suite prévue dans une interview avec Collider en 2018, Clarke a déclaré: “Ce dont je me souviens, c’est que le deuxième allait être sur le voyage de John après avoir été emmené par Skynet … comme descendre vers ce qu’il est devenu; mi-machine, mi-homme C’est là que le deuxième allait commencer, et c’est à peu près tout ce que je savais. ” Il est possible que John ait survécu à l’explosion de la même manière que Pops, ou que Terminator 6 aurait pu présenter un John Connor d’une autre chronologie qui a également été transformé en un hybride homme-machine.

Pourquoi Terminator Genisys 2 ne s’est pas produit

En bref, Terminator Genisys n’était pas tout à fait le redémarrage réussi de la franchise que Paramount voulait. Il a pratiquement atteint le box-office avec un brut mondial de 440 millions de dollars. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un désastre financier total, il aurait fallu une solide marge bénéficiaire pour justifier une suite directe. Les mauvaises critiques ont également été un facteur, les critiques et les fans qualifiant les machinations du voyage dans le temps de confuses et difficiles à suivre. Sur la base de ce que nous savons de l’histoire prévue pour Terminator Genisys 2, la suite n’aurait fait que doubler la confusion en ajoutant des calendriers alternatifs dans le mix. Au lieu de cela, la décision a été prise d’essuyer l’ardoise et de revenir à la dernière fois où la franchise Terminator était incontestablement géniale.

Terminator: Dark Fate commence une autre histoire (et ignore Genisys)

Sans tenir compte des événements de Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator: Salvation et Terminator Genisys, Terminator: Dark Fate a été facturé comme un retour aux racines de la franchise. Le gros argument de vente a été le retour de James Cameron dans un rôle de producteur, Tim Miller (Deadpool) dirigeant la dernière tentative de réparer la franchise Terminator. S’adressant à Deadline, Cameron a expliqué comment il avait été approché pour redonner vie aux films Terminator:

“[Skydance SEO David Ellison] a toujours cru au potentiel de Terminator, mais il pensait vraiment que son propre film, Genisys – et il était très honnête avec moi à ce sujet – n’était pas à la hauteur et n’a pas vraiment fait ce qu’il voulait qu’il fasse. Il a donc dit: “Commençons par une feuille vierge et rapportons-la à Terminator 2.” Et cette idée était intrigante. “

Dark Fate reprend à la fin de Terminator 2: Judgment Day, ramenant même le jeune John Furor d’Edward Furlong avec l’aide de CGI. Une idée qui a repris la suite de Terminator Genisys était d’avoir un caractère hybride homme-machine; La future guerrière de Mackenzie Davis, Grace, est complétée par des parties cybernétiques qui lui donnent une super force et des réflexes, ce qui la rend plus adaptée aux machines. Cependant, Dark Fate a limité son saut dans le temps et a évité le gâchis potentiel des univers alternatifs, optant plutôt pour une rechapage des deux premiers films Terminator: un robot meurtrier est renvoyé dans le temps pour tuer une figure importante et l’humain la résistance renvoie quelqu’un pour protéger cette même personne.

Alors, Terminator: Dark Fate a-t-il mieux réussi à redémarrer la franchise que Terminator Genisys? Oui et non. Il a certainement reçu des critiques plus favorables que Genisys, mais s’est malheureusement avéré être un flop au box-office majeur, avec une perte estimée à 120 millions de dollars pour Paramount. Le box-office est finalement ce qui décide de l’avenir d’une franchise, et les perspectives de suite de Terminator: Dark Fate sont encore pires que celles de Genisys. Lorsque Terminator 7 finira par arriver, nous pouvons probablement nous attendre à un autre redémarrage.

