PlatinumGames chercherait à apporter Wonderful 101 à Nintendo Switch

Le développeur derrière des titres tels que Bayonetta et Nier: Automata, PlatinumGames, se préparerait à annoncer un Kickstarter pour apporter son titre Wii U 2013 The Wonderful 101 au Nintendo Switch.

Les rumeurs selon lesquelles Platinum pense même à The Wonderful 101 ont commencé lorsque le studio a publié une photo du directeur Hideki Kamiya sur Twitter. Sur la photo, Kamiya est flanqué d’un moniteur qui lit 1:01 et d’une Nintendo Switch.

Ce n’est pas beaucoup en soi, mais la photo a ensuite été suivie d’une vidéo de GameXplain qui rapporte que le studio prévoit d’annoncer un Kickstarter pour financer le portage du jeu sur Nintendo Switch ainsi que sur PS4. Certains suggèrent même qu’un port Xbox One fait partie du rêve.

Merveilleux 1:01

Des scènes du bureau PG! Qui est ce photobombeur de Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo31 janvier 2020

Le rapport de GameXplain a reçu plus de crédit de Liam Robertson de Did You Know Gaming? qui a tweeté pour dire que c’était vrai, ajoutant que les éditeurs n’étaient pas intéressés.

La chose Kickstarter pour TW101 est vraie. J’ai attendu que Platinum l’annonce selon leurs conditions. La révélation a été fixée au lundi 1er février 2020.

Nous ne saurons pas avec certitude qu’il s’agit plus d’une rumeur, cependant, jusqu’à ce que PlatinumGames fasse une sorte d’annonce officielle qui, selon les informations, est attendue dans les prochains jours.

Si ces rapports s’avéraient exacts, ce serait la première tentative d’auto-édition de PlatinumGames.

Il serait logique que le développeur espère adopter l’approche moins risquée d’utiliser Kickstarter pour évaluer l’intérêt pour un port de The Wonderful 101, surtout s’il est vrai que les éditeurs n’étaient pas intéressés. Comme de nombreux titres sortis exclusivement sur Wii U, The Wonderful 101 languissait quelque peu en raison du manque de succès de la console. S’il y a suffisamment d’intérêt, le jeu pourrait avoir une seconde vie plus fructueuse sur d’autres plateformes.