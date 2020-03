PlatinumGames fonctionne sur son propre moteur graphique de nouvelle génération

Le développeur japonais PlatinumGames a confirmé qu’il travaille sur son propre moteur graphique et qu’il est entièrement concentré sur la nouvelle génération de consoles. Ledit moteur est provisoirement appelé PlatinumEngine.

Ce mouvement de PlatinumGames est une conséquence directe de son évolution au fil des ans. L’entreprise est passée d’un développeur aux ressources limitées à un gain de poids pour devenir chez l’éditeur de leurs propres projets, quelque chose de très positif car il vous permettra de vous passer de financements extérieurs en échange d’exclusivités sur certaines plateformes. En d’autres termes, vos jeux devraient désormais atteindre tous les systèmes disponibles, à condition que les limitations techniques ne soient pas un problème.

L’un des principaux objectifs de l’étude japonaise avec ce nouveau moteur graphique est surmonter les inefficacités qui présentent, à son avis, d’autres moteurs graphiques tels que Unreal Engine 4 ou Unity. PlatinumGames prend grand soin de tout ce qui concerne la programmation et la gestion des ressources du PlatinumEngine afin de réduire la charge de travail et de simplifier au maximum les développements sous le moteur.

PlatinumGames travaille sur son nouveau moteur graphique depuis deux ans

Et il semble que ce ne soit pas encore fini. Cependant, il est probable qu’un tel moteur graphique soit dans sa phase finale de développement et devrait être utilisé dans les prochains projets de la société japonaise.

Reste à savoir quels jeux seront les premiers à utiliser ce nouveau moteur graphique, mais en tout cas c’est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de jeux vidéo, et notamment des franchises PlatinumGames, car cela signifie que la société sera en mesure de développer des jeux plus complexes, avec une meilleure qualité graphique et des animations plus soignées en moins de temps, à moindre coût et théoriquement atteindre une optimisation supérieure.

Les moteurs propriétaires personnalisés ont démontré leur potentiel et leurs avantages par rapport aux moteurs généraux depuis des années. Prenons, par exemple, le moteur graphique idTech 6, qui offre une excellente qualité graphique et de superbes performances même avec des configurations matérielles relativement modestes, ou Moteur Decima, un moteur qui a permis à des bijoux comme Horizon Zero Dawn de fonctionner de manière optimale sur PS4.

Il est clair que les moteurs graphiques personnalisés ne sont pas toujours parfaits, il suffit de se souvenir des problèmes que le Stem Engine a causés pour s’en rendre compte, mais lorsqu’ils sont créés avec soin et dévouement ils finissent par faire une énorme différence. Espérons que le PlatinumGames PlatinumEngine parvienne à se montrer à la hauteur.

