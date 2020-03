Play Store: ces 46 applications sont GRATUITES, mais seulement pour quelques heures! Tecnoandroid

Quarante-six applications sont disponibles en téléchargement gratuit sur le Google Play Store pour une durée limitée. Les signaler étaient, comme toujours, les garçons d’Android Police, qui en plus de répertorier toutes les applications et tous les jeux mis à disposition gratuitement, ont également signalé ceux qui peuvent cependant être achetés à un prix réduit.

Ci-dessous, la liste avec toutes les applications et jeux gratuitement et à prix réduit sur le Play Store pour aujourd’hui.

APP LIBRE

Hat Monkey par Chris Haughton

Xumi Security

DartPro – Darts Scorer

Guide pratique de la vie

Hue Melodi – Philips Hue s’allume en dansant sur de la musique

Krav Maga Pro

PocketDr

Lecteur Mp3 Pro – Qamp

QR / Barcode Scanner PRO

DoSolFa – apprendre des notes de musique

Calculateur de fraction “Fractal MK-12”

RÉDUCTION APP

Traducteur toutes langues pro

Détection d’intrusion PRO

AppyDroid ETHOS

Dictionnaires hors ligne pro

EasyJoin “Pro”: SMS / messagerie texte depuis PC et Mac

Guitar Songs Pro

Entraîneur de boxe de précision suprême

3D Charts Pro

BioEquidos – Gérez votre bétail équin.

BioOvinoMobile – Gérez vos bovins Ovins

Chess Coach Pro

Contact Manager

Simulation de fluide – Trippy Stress Reliever

Math Studio

Drum Looper PRO

Suivi des dépenses: combien puis-je dépenser? prime

WhosDue

JEUX GRATUITS

JackQuest: Le conte de l’épée

City Destructor HD

Tortuga Racing – Jeu de course mathématique éducatif

AntiGravity Puzzle Game (un jeu de logique)

Dead Bunker 2

Hautvent

Bataille de lettres

Black Game: Math Puzzles PRO 2020

Buff Knight – Idle RPG Runner

Assistant VIP de ExtremeJobs Knight

Éditeur de photo de voeux – Cadre photo et application Wishes

Hero Evolution2: SP

Nouveaux puzzles mathématiques 2020 PRO

Sauvez l’enchanteur

Survivalist: invasion PRO

Les derniers jumeaux Ninja

VIP de la guerre de 1944: Seconde Guerre mondiale

Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game

Calc Fast

Échecs 3D Animation: Real Battle Chess 3D en ligne

Lophis Roguelike: jeu de cartes RPG, Darkest Dungeon

Sky Dancer Premium

Dean The Kid: Action Platformer

Dragon Raid (Hardcore – rpg inactif)

RPG de tout le monde

Superheroes Junior: Robo Fighting – Jeu hors ligne

Sword Knights: Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (RPG inactif) – Magic

Dungeon Shooter: Le Temple oublié

JEUX DE RÉDUCTION

Farm Frenzy: jeu de gestion du temps

FootLOL: Crazy Soccer! Jeu de Football d’Action

King of Dragon Pass: RPG aventure texte

Majesté: The Fantasy Kingdom Sim

Majesté: l’expansion nordique

MiniChess par Kasparov

Trésors de Montezuma 2

Devenir empereur: renaissance du royaume (faire un don)

Chameleon Run

ENCADRÉ

Nanuleu

Planet Genesis – bac à sable du système solaire

SuperMD Pro (émulateur MD / GEN)

Suzy Cube

The Bug Butcher

Trail Boss BMX

Alto et les esprits de Tintrea

Âge des civilisations

Ashworld

La vie du concessionnaire – Pawn Shop Tycoon

Heroes of Steel RPG Elite

Jeu de route

CRAZY CHICKEN contre-attaque

Drift Racing – Simulateur de conduite automobile

Lemegeton Master Edition

One Punch – ÉDITION LIMITÉE

Ravensword: Shadowlands 3D RPG

Alphabet vivant: traçage des lettres

CrossWords 10 Pro

eTABU PRO

VIP Freebloks

