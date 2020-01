Play Store déploie une section dédiée aux avis, teste les boîtes de dialogue d’avis dans l’application (mise à jour)

Depuis longtemps, vous pouvez laisser des avis sur les applications et les listes de jeux sur le Play Store. Que vous souhaitiez vous plaindre d’un bug ou d’une mise à jour récente, donner des commentaires au développeur, le féliciter pour son travail, c’est un excellent moyen d’exprimer votre opinion et d’aider les autres à obtenir une image claire de l’expérience de l’application. Cependant, laisser des avis est un processus perturbateur, et trouver ou modifier vos avis existants est toujours très difficile car il n’y a pas de place centralisée pour eux. Google teste des solutions à ces problèmes.

Boîte de dialogue de révision dans l’application

De nombreuses applications vous invitent déjà à leur laisser un avis de temps en temps, mais laisser cet avis est un processus perturbateur qui quitte l’application et vous emmène sur le Play Store. Nous savions que Google travaillait sur une boîte de dialogue de révision dans l’application qui charge tout en douceur, de la même manière qu’une fenêtre d’achat dans l’application s’affiche. Maintenant, cette option de dialogue apparaît pour certains utilisateurs.

Pour voir si vous disposez de cette fonctionnalité, vous devez essayer une application qui vous demande un examen à l’aide de l’API appropriée. L’application de test IAR en est un bon exemple (merci de la trouver sur @MishaalRahman et 9to5Google). Si vous ne disposez pas de la fonctionnalité, le fait de taper sur les options Request puis Launch entraîne simplement un message d’erreur. Si vous le faites, vous verrez la nouvelle invite de révision située en bas, avec un sélecteur d’étoiles et un champ de texte facultatif pour écrire vos pensées.

Boîte de dialogue de révision dans l’application sur un appareil Pixel et Samsung Galaxy.

La fonctionnalité est toujours en cours de test et n’apparaît pas pour tout le monde. Même avec l’application liée ci-dessus, la première instance peut fonctionner sur certains appareils, tandis que les suivantes peuvent entraîner une erreur. Il est clair que Google y travaille, cependant, et nous pourrons bientôt le voir se propager à travers les applications et les appareils.

Nouvelle section Avis

Dans la section Mes applications et jeux du Play Store, dans l’onglet Installé, une nouvelle division Avis est en cours de test. Le toucher affiche deux onglets: Non révisé et Publié.

Comme les noms le suggèrent, la première a une liste d’applications que vous n’avez pas encore examinées avec un moyen facile de leur attribuer une note et d’écrire vos pensées, tandis que la seconde affiche toutes vos critiques publiées et vos notes et la rend facile à éditer ceux qui ne sont plus pertinents.

La gauche: Section Avis sous “Mes applications et jeux”. Milieu: Applications non révisées Droite: Commentaires publiés.

Cependant, la fonctionnalité est toujours excentrique. Bien que vous y accédiez à partir de votre liste d’applications installées et non de votre bibliothèque complète, il affiche toujours les applications que vous n’avez plus sur votre téléphone. Notre pronostiqueur nous dit que l’onglet Publié contient toutes les critiques qu’il a publiées et que l’onglet Non révisé contient également quelques applications supprimées. Il ne semble pas que toutes les applications désinstallées apparaissent dans ce dernier, ce qui est un soulagement: si je devais y voir toute ma bibliothèque Play Store, je suis sûr que ce serait complètement inutile pour moi. Un autre aspect déroutant est la commande d’applications non révisées; nous ne pouvons pas dire comment ils sont triés et selon quels critères.

Il est en fait logique de voir toutes les applications (ou du moins récemment essayées) dans ces listes, même si elles ont été désinstallées. Cela permet de donner un feedback à un développeur si vous avez supprimé une application défectueuse. Mais pour que les choses soient logiques, la section des critiques doit être accessible à partir de la bibliothèque complète ou d’un nouvel onglet distinct. Il devrait également y avoir des méthodes claires de classement et de tri.

Nouvelle image d’en-tête

Un autre changement mineur que nous avons repéré dans le Play Store est une nouvelle image d’en-tête derrière le sélecteur de compte. Après la disparition de Google +, Google a attribué une image par défaut à tout le monde là-bas (l’arrière-plan était le même que celui que vous avez configuré sur le réseau social). Il change les choses maintenant avec un motif cristallisé qui rappelle le logo du Play Store, mais avec des couleurs plus sombres et moins vibrantes.

La gauche: Ancienne image d’en-tête. Droite: Nouvelle image d’en-tête.

Ce nouvel en-tête est brièvement apparu hier, puis a disparu aujourd’hui – même une image mineure fait partie d’un test côté serveur.

La section des avis est en cours de déploiement pour de nombreuses autres fonctionnalités ne sont pas encore en ligne

La section des critiques dans Mes applications et jeux -> Installé semble être en ligne pour de nombreux utilisateurs maintenant. Je l’ai sur mes téléphones, tout comme plusieurs de nos pronostiqueurs. Cependant, rien n’a changé fonctionnellement depuis que nous l’avons couvert en octobre. Les incohérences que nous avons mises en évidence sont toujours là, mais au moins nous avons enfin un moyen facile de voir toutes nos critiques publiées et d’en écrire de nouvelles. Certaines méthodes de tri et de filtrage seraient les bienvenues pour aider avec la liste désordonnée actuelle. Merci Alice, Kiran et @imRishabhBaid!

Quant à la boîte de dialogue de révision dans l’application, elle n’est pas encore officielle ou déployée pour le moment. L’image d’en-tête cristallisée ne s’est plus jamais présentée, mais elle sera complètement hors de propos une fois que le Play Store se déplacera vers le nouveau sélecteur de compte.

Merci: Ibrahim Al-Alali, Nick Cipriani, Kieron Quinn, Shane Milton, Moshe