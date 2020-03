Playlists Apple Music Come Together pour vous aider à traverser les verrouillages

Avec un nombre croissant de pays et d’États exhortant les gens à rester chez eux, un nouvel ensemble de sept listes de lecture Apple Music Come Together sont conçues pour aider les gens à faire face aux verrouillages à domicile.

Chacune des listes de lecture est conçue pour répondre à un besoin spécifique, du travail ou des études à la maison à l’oubli des problèmes du monde pendant un certain temps…

Brise-glace d’isolement

Parfois, il faut des circonstances difficiles pour révéler ce que quelqu’un signifie pour vous. Mais comment faire pour exprimer cela sans donner l’impression d’une embuscade? Un peu de musique, peut-être. Que cette liste de lecture – qui propose des morceaux de stars montantes du R&B comme Snoh ​​Aalegra, H.E.R. et Daniel Caesar, soyez le lien qui vous lie – en faisant savoir à quelqu’un de spécial qu’il n’y a personne d’autre avec qui vous préférez être enfermé.

Travail à domicile Hustle

Pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler à distance, la motivation n’est pas toujours la chose la plus facile à trouver. Heureusement pour nous, le hip-hop regorge de chapes inspirantes qui nous poussent à aller le chercher, peu importe où nous sommes. Laissez ces chansons de Drake, Kanye West et Ace Hood vous mettre dans le bon espace pour gérer vos affaires depuis chez vous.

Étreintes virtuelles

Parfois, il vous suffit de changer d’humeur, d’éteindre le bruit et de ressentir l’amour. Surtout dans des moments comme maintenant. Laissez ces énormes airs pop – certains optimistes, tous édifiants – des Jonas Brothers, Ariana et plus apporter des vibrations chaleureuses et floues dans n’importe quel coin du monde dans lequel vous pourriez vous retrouver isolé.

Maison-école-strumentals

Avec les écoles fermées et l’apprentissage à distance, il est assez facile de faire dérailler complètement les devoirs. Aidez à garder vos études sur la bonne voie avec des rythmes lo-fi, hip-hop discrets et électroniques de KAYTRANADA, Pueblo Vista et bien plus encore, car un petit rythme de fond n’a jamais blessé personne.

Salon de danse Party

La beauté de la soirée dansante du salon est qu’elle fonctionne, que vous soyez en famille ou en solo, et même si vous n’avez pas de salon. Faites exploser ces airs de pop et de danse de Tones et moi, Maren Morris et d’autres stars pour transformer n’importe quel espace en une projection impromptue et conviviale du samedi soir.

Évasion astrale

Vous pouvez être coincé à l’intérieur, mais il y a plus d’une façon de partir en voyage. Ce mélange captivant mettant en vedette des visionnaires de l’électronique, de l’indie et du R&B comme Flying Lotus et Tame Impala vous emmènera partout, même si vous n’allez nulle part pendant un moment.

Social Distancing Social Club

Un gros chœur gras peut faire quelque chose qui est difficile à réaliser ces jours-ci: rendre les gens plus proches les uns des autres, comme si nous vivions tous la même émotion en même temps, peu importe si nous sommes tous coincés à la maison à des kilomètres de distance. Cette liste de lecture remplie de succès pour toute la famille peut faire de n’importe quel salon un arène.

Chacun d’eux sera mis à jour régulièrement.

Engadget rapporte que les listes de lecture Apple Music Come Together sont disponibles aux États-Unis à partir d’aujourd’hui, déployées dans d’autres pays d’ici la fin de la semaine, mais pour moi, elles sont déjà en direct au Royaume-Uni.

Il fait suite à la sortie d’un nouveau Get Up! Mélangez la semaine dernière.

