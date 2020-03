PlayStation 2 fête ses 20 ans en tant que console la plus vendue

Ont réussi pas moins de 20 ans depuis que Sony a créé au Japon le premier successeur de sa console d’origine, la PlayStation 2, que bien qu’il soit arrivé quelques mois plus tard sur le reste des marchés, il est rapidement devenu la console de référence pour toute une génération.

C’est pourquoi nous avons voulu consacrer cette spéciale à passer en revue certains de ses grands jalons, curiosités et une petite compilation de ses meilleurs jeux.

La PlayStation 2 n’était pas seulement une console

En plus d’une refonte esthétique assez remarquable, la console signifiait un énorme saut graphique et des performances, ajoutant d’autres qualités telles que la rétro-compatibilité complète avec les jeux PlayStation, et la première possibilité de fonctionnement secondaire comme un lecteur DVD pour les films. Quelque chose qui s’est rapidement imposé comme la console la plus complète et la plus polyvalente à ce jour, et une nouvelle norme inaccessible pour ses principaux concurrents.

Et c’est que le lancement de la PlayStation 2 a été le plus réussi, entrant contre la seule concurrence d’une Nintendo 64 déjà mature. En fait, ce n’est qu’un an plus tard que les consoles de la même génération ont commencé à arriver, qu’ils ont choisi pour avoir essayé d’émuler et de réinterpréter l’adaptation à ce format de jeux à travers des CD et des DVD. Cependant, ni la Nintendo GameCube, ni la Xbox de Microsoft, ni la SEGA Dreamcast, ne pouvaient faire face à la nouvelle console Sony déjà consolidée.

La console la plus vendue de l’histoire

Bien que la PlayStation 2 n’ait pas eu un impact aussi important sur les ventes au début, ses plus de treize années sur le marché ont réussi à s’accumuler un énorme 157,7 millions d’unités vendues, ce qui en fait la console la plus vendue de l’histoire, bien au-dessus des positions suivantes.

En fait, ce sont aussi les consoles Sony qui détiennent le reste des podiums dans ce classement préparé par VG Chartz, sans tenir compte des consoles portables. Nous pouvons donc voir comment la PS4 occupe la seconde place avec 108,9 millions de consoles vendues; tandis que la PlayStation d’origine reste en troisième position avec 102,5 millions d’unités supplémentaires.

Et bien que nous ne disposions pas des données officielles sur les ventes en Espagne, nous pouvons toujours nous souvenir de la tâche difficile impliquée pour convaincre nos parents de dépenser 74 900 pesetas qui coûtaient la console à l’époque, environ 450 euros à changer. Un prix qui, bien que non loin de ce que l’on peut trouver ces dernières générations, a signifié un investissement beaucoup plus important à l’époque.

Et le plus piraté

Cependant, il est toujours curieux qu’une grande partie de ces ventes de PlayStation 2 ont été atteints en raison de l’une de ses vulnérabilités, étant son piratage facile l’une des plus grandes incitations pour les joueurs. Et c’est que bien que Sony ait établi l’étrange barrière, l’extrême difficulté du GameCube ou de la Xbox n’a jamais été atteinte, et aucune mesure de protection n’a été prise qui a vraiment mis en danger l’intégrité de notre console.

Plus de jeux que de temps pour jouer

Aujourd’hui encore, la PlayStation 2 a le titre de console avec le plus grand nombre de titres disponibles, avec environ 3 870 titres publiés dans le monde.

Mais il est vrai que PlayStation 2 comportait plusieurs grandes franchises exclusives comme Final Fantasy, God of War, Devil May Cry, Ratchet & Clank et même Grand Theft Auto, dont la livraison à San Andreas reste le titre du jeu PS2 le plus vendu de l’histoire.

En plus de nous offrir la première expérience interactive avec EyeToy Play, une petite compilation de mini-jeux qui fonctionnait sous l’utilisation de son accessoire homonyme, une webcam, qui capturait le mouvement des joueurs transformant leur corps en un nouveau type de contrôleur.

Bien qu’il mérite également de se souvenir de nombreux autres titres tels que Beyond Good and Evil, Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus, The Simpsosn Hit and Run, Jak et Daxter, Silent Hill 2, Resident Evil 4 ou Tony Hauk Pro Skater 3, parmi tant d’autres.

En fait, selon les données de Sony, la PlayStation 2 détiendrait également le titre de leader des ventes dans le domaine des jeux, avec plus de 1 537 millions de titres vendus dans le monde.

Curiosités et détails cachés

Bien qu’avant, nous ayons parlé de la grande refonte que la console supposait devant son prédécesseur, étant la première console Sony à recevoir sa teinte noire déjà caractéristique, ils ont également caché quelques détails supplémentaires.

Et c’est que la PlayStation 2 a été la première console à vraiment opter pour une structure à double orientation, nous permettant de la stocker à la fois horizontalement et verticalement, en nous adaptant davantage aux espaces et aux besoins des joueurs.

Cependant, beaucoup se souviendront que cette console a également incorporé un petit badge avec la couleur PS color, situé juste à l’extérieur du plateau de disque. Ce que tout le monde ne savait pas, comme l’a montré un tweet récent de la marque elle-même, c’est que ce badge pouvait être tourné de sorte que, selon la façon dont nous avons placé la console, elle était toujours dans la bonne position.

Dans mon cas, je me souviens encore comment je l’ai accidentellement déplacé pour la première fois, pensant que j’avais simplement cassé quelque chose, et vérifiant plus tard qu’il s’agissait bien d’un excellent ajout à la console.

Une autre grande anecdote nous est venue à travers l’un des jeux présents sur la console, The Bard’s Tale. Présent uniquement dans la version PlayStation 2, ce disque montrait un petit message enregistré sous tous les détails et dessins du titre, où l’on pouvait lire «Pour voir une image vraiment dérangeante, tournez le disque«. Quelque chose qui, compte tenu du format réfléchissant des DVD, nous a donné l’image de notre propre visage (généralement accompagné d’un geste de ridicule).

Et quels sont vos meilleurs souvenirs avec la PlayStation 2?