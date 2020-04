PlayStation 4, deux grands jeux en cadeau avec l’initiative Play at Home

En cette période difficile de crise sanitaire et d’isolement à domicile, de nombreuses entreprises ont choisi de prendre le terrain au service des utilisateurs en lançant diverses initiatives. Parmi ceux-ci, Sony Interactive Entertainment, qui a annoncé l’initiative au cours de ces heures Jouez à la maison.

avec Jouez à la maison, l’entreprise veut non seulement essayer accorder de nouvelles possibilités de divertissement et de plaisir à toutes ces personnes qui, en ce moment difficile, se voient privées de liberté et contraintes à la distance physique; mais il veut aussi soutenir le marché du jeu vidéo, aidant notamment ces petites réalités désormais découragées par la crise économique actuelle.

Jouez à la maison, deux jeux gratuits pour les propriétaires de PS4 et 10 millions de dollars pour les développeurs

L’initiative fournit, tout d’abord, deux jeux gratuits pour que la communauté PlayStation s’amuse à la maison. À partir de demain et jusqu’au 6 mai, il sera possible de télécharger gratuitement Uncharted: la collection Nathan Drake et voyage. Le premier raconte les aventures d’une équipe de personnages à la recherche de trésors partout dans le monde; la seconde, cependant, est une aventure émouvante et mystérieuse. On se souvient aussi que toute personne abonnée à PS Plus peut toujours utiliser les jeux gratuits d’avril.

Deuxièmement, un fonds pour aider les petites études indépendantes de développement. Plus précisément, Sony Interactive Entertainment a mis à la disposition de ses partenaires de développement indépendants un fonds de 10 millions de dollars, afin de faire face aux difficultés économiques que, malheureusement, la crise sanitaire engendre.

«Pendant ces jours de distanciation physique, les passionnés se sont tournés vers le jeu pour trouver un moment de loisir et de plaisir. Chez Sony Interactive Entertainment, nous avons l’honneur d’offrir cette forme de divertissement. Nous savons que ce n’est qu’un petit pas et nous sommes reconnaissants de pouvoir offrir ce soutien à nos joueurs, nos communautés et nos partenaires “, écrit-il Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, sur le blog PlayStation.