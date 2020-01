PlayStation 5 et Xbox Series X, quelles sont les fonctionnalités les plus attendues?

PlayStation 5 et Xbox Series X sont les prochaines consoles de jeu faites, respectivement, par Sony et Microsoft. Les deux consoles présenteront de nombreuses nouvelles fonctionnalités par rapport aux modèles précédents, comme il se doit d’ailleurs.

Mais que sont-ils l’actualité considérée comme la plus importante par les joueurs, le fonctionnalités les plus attendues des prochaines consoles? Cela a été mis en évidence par une nouvelle étude menée par GamesIndustry.biz en collaboration avec GameTrack et Ipsos MORI, réalisée sur un échantillon représentatif de huit mille joueurs âgés de 11 à 65 ans originaires du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne, de France et d’Italie.

PlayStation 5 et Xbox Series X, quelles sont les fonctionnalités attendues par les joueurs?

Tout d’abord, de PlayStation 5 et Xbox Series X les joueurs attendent un de meilleurs graphismes. Il s’agit d’une caractéristique jugée importante pour 68% des utilisateurs interrogés. Cela ne signifie pas que les consoles doivent nécessairement prendre en charge 8Ken effet. Ce n’est “que” 40% des joueurs interrogés qui ont déclaré que le support 8K est une fonctionnalité importante pour les consoles de nouvelle génération.

Sur les consoles de jeu à domicile à venir, les joueurs Sony et Microsoft attendent également temps de chargement plus courts, ainsi que contrôle de mouvement et, surtout, le compatibilité descendante. Près de 50% des répondants ont déclaré qu’il est important que la PS5 et la Xbox Series X permettent aux joueurs de exécuter également des titres pour les consoles d’ancienne génération. Un autre aspect très important pour les joueurs est que les consoles de prochaine génération permettentexécuter des jeux physiques et je n’oblige pas les utilisateurs à acheter des copies numériques. D’autres fonctionnalités souhaitées mais pas aussi importantes que celles qui viennent d’être décrites sont les possibilité de diffuser des jeux et support pour réalité virtuelle.