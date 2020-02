PlayStation 5, le site officiel de la console révèle-t-il son design?

@LetsGoDigital

Le lancement est prévu pour la saison de Noël, mais de petits indices et informations continuent d’être diffusés sur le Net qui, ensemble, commencent à tracer le profil de ce qui sera la prochaine console Sony, la PlayStation 5e génération.

la site officiel de PlayStation 5 – est entré en ligne il y a quelques jours – nous en donne informations de base sur le secteur du matériel de la console de nouvelle génération. Nous savons, par exemple, que la console sera alimentée par un Processeur x86-64 Ryzen Zen2 octa-core, fabriqué par AMD, avec Carte graphique Radeon RDNA. Et encore une fois, nous savons que la PlayStation 5 sera équipée d’un SSD personnalisé haute vitesse, soutien à Blu-Ray Ultra HD d’une capacité maximale de 100 Go, une unité de traitement desAudio 3D et un Sortie vidéo 8K. Quant à ce dernier, il n’est pas encore clair si, en fait, la console pourra exécuter des titres en 8K ou si, beaucoup plus simplement, elle permettra la reproduction de contenu multimédia (comme des images et des vidéos) dans cette résolution.

PlayStation 5, est-ce vraiment le design de la console?

Au-delà de cela, cependant, site officiel de PlayStation 5 semble révéler un détail très important: le design de la console nouvelle génération. En ces heures, en effet, une image qui représente la page principale du site PlayStation circule sur le Web. Plus précisément, dans le menu, la voix PS5 est accompagnée d’une icône qui semble faire référence à la conception de la console, très similaire à celle du kit de développement confirmé par Sony lui-même.

L’icône disparaîtrait alors rapidement du site officiel, mais quelqu’un a quand même réussi à le prendre en photo. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses à ce sujet. Tout d’abord, que ça pourrait être un faux créé par un utilisateur du réseau; deuxièmement, il se pourrait que Sony voulait utiliser une icône temporaire, en attendant de dévoiler le design officiel de sa prochaine console, en utilisant l’image du kit de développement PlayStation 5 comme image guide; ou encore, il se pourrait que est vraiment la conception de la console et que Sony l’a révélé par erreur, retirant l’image immédiatement après. Quelles sont vos hypothèses?