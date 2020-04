PlayStation 5, prix plus élevés et moins d’unités la première année

Selon ce que certaines sources ont rapporté à Bloomberg, Sony prévoit de produire moins d’unités que la PlayStation 5 la première année marketing, par rapport à ce qui s’est passé avec la console précédente. Plus précisément, l’entreprise aurait mis en œuvre cinq à six millions d’unités, comparé aux plus de sept millions d’unités de PlayStation 4 vendues uniquement au cours des deux premiers trimestres du lancement, qui a eu lieu en novembre il y a sept ans.

La PlayStation 5 sera un produit premium à un prix élevé

Pour justifier ce choix, raisons économiques, ainsi que même prix que la nouvelle console qui, en raison de ses composants coûteux, sera plus cher et peut ne pas être accessible à de nombreux utilisateurs, ce qui alourdit la demande. Selon ce qui a été communiqué par certains développeurs qui ont travaillé avec Sony pour la création des premiers titres disponibles pour PlayStation 5, le prix de la console nouvelle génération devrait se situer entre 499 $ et 549 $. De plus, les mêmes coûts de production auraient été beaucoup plus élevés que par le passé, précisément parce que la nouvelle console domestique Sony implémentera des technologies beaucoup plus récentes et plus puissantes.

Pour cette raison, le Stratégie Sony serait de maintenir le courant PlayStation 4 comme un produit plus agréable au goût et capable d’attirer de nouveaux clients, en les encourageant à utiliser les services PlayStation en même temps (comme le service d’abonnement à PlayStation Plus, pour jouer en ligne avec des amis et avoir accès à une série de remises exclusives, et au service de jeux en streaming de PlayStation Now), tandis que la PlayStation 5 resterait une sorte de produit premium qui sera disponible en offre limitée.

Pendant ce temps, si de nombreuses fonctionnalités de la prochaine console sont toujours entourées de mystère, rappelez-vous que Sony a déjà dévoilé le nouveau contrôleur, DualSense, conçu pour capturer “plusieurs sens tout en interagissant avec les mondes virtuels des titres PlayStation 5”.