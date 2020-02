PlayStation 5 Vs Xbox Series X: le prix sera un facteur très déterminant

Que Sony et Microsoft contiendront les prix de PlayStation 5 et Xbox Series X respectivement c’est quelque chose qui semble chanté, d’autant plus que la société japonaise se débat avec les constructeurs pour que le système de refroidissement de sa future console ne finisse pas par tirer son prix de détail.

Que les prix des consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft doivent être relativement contenus pour qu’ils se vendent bien est une position qui a non seulement la société d’origine japonaise, mais qui a été renforcée dans une enquête menée par Ed Boon, l’un des créateurs de Mortal Kombat.

L’enquête ne peut pas être considérée comme très rigoureuse, car elle a été réalisée à travers le mécanisme que Twitter a à cet effet, mais si elle est combinée avec des résultats obtenus d’autres sources, vous pouvez commencer à définir le profil du futur acheteur de PlayStation 5 et / ou Xbox Series X. Dans le cas réalisé par Ed Boon, plus de 50000 comptes de réseaux sociaux et 37,5% d’entre eux ont répondu que leur priorité était que la console de la prochaine génération ait un prix abordable, suivis par 30% qui préféraient jouer aux titres de nouvelle génération, 19,2% de meilleurs graphismes et 13,2% de jeux exclusifs.

Ces données sont différentes de celles obtenues par l’enquête réalisée par la Fédération des logiciels interactifs d’Europe (ISFE), bien qu’à cette occasion seules les caractéristiques des produits eux-mêmes aient été prises en compte et non leur prix. Cependant, il est surprenant de constater le “mauvais” résultat des jeux exclusifs, alors que cela vise à être l’une des principales raisons pour lesquelles la PlayStation 4 s’est vendue beaucoup plus et mieux que la Xbox One.

Les utilisateurs ne semblent pas prêts à quitter le portefeuille lors de l’achat d’une console de future génération, que Sony a déjà expérimentée dans leurs propres viandes après le lancement de la PlayStation 3 au prix de 600 euros, ce qui a aidé la Xbox One à mieux se positionner dans le marché et ont de meilleures ventes depuis un certain temps.

À la chose exposée dans le paragraphe précédent, il est ajouté le fait que la Xbox Series X et la PlayStation 5 pourraient avoir une puissance similaire, ce qui intensifie la bataille des prix devant les consommateurs potentiels.

Plus de 50 000 d’entre vous ont parlé et le PRIX semble être le facteur le plus important pour les consoles Next Gen.

J’aurais pensé que les jeux exclusifs seraient supérieurs à 13% 🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

– Ed Boon (@noobde) 18 février 2020