PlayStation annonce que la sortie de “The Last of Us Part II” est reportée indéfiniment

Peu de sorties dans l’histoire du jeu vidéo ont été aussi attendues que celle de The Last of Us Part II. Depuis 2016, qui a été annoncé lors de l’événement PlayStation Experience, les fans de l’histoire sont écrits par Neil Druckmann et Halley Gross ont commencé à compter les jours pour pouvoir jouer la suite de l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés. Malheureusement, Playstation et Naughty Dog ont annoncé que leur libération serait reportée indéfiniment en raison du coronavirus.

Le lancement du jeu vidéo était prévu pour ce 29 mai. Mais maintenant, les fans devront attendre que la pandémie passe ou que les développeurs trouvent une solution aux problèmes logistiques qui leur sont présentés. Cette annonce est sans aucun doute triste en ces temps, et c’est que le lancement de la suite de l’un des meilleurs jeux vidéo du monde n’est pas une chose mineure.

Quand nous disons que The Last of Us est l’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire, nous ne plaisantons pas et nous ne le disons pas. Cette histoire post-apocalyptique est devenue l’une des plus récompensées avec plus de 240 récompenses sur ses épaules en tant que meilleur jeu de l’année. À l’époque, il a vendu plus de 17 millions d’exemplaires à la fois dans son lancement original sur PlayStation 3 et dans une version remasterisée sur PlayStation 4.

Mise à jour: SIE a pris la décision difficile de retarder le lancement de The Last of Us Part II et de Marvel Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Sur le plan logistique, la crise mondiale nous empêche de fournir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent.

SIE a pris la difficile décision de retarder la publication de The Last of Us Part II et de Marvel Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Sur le plan logistique, la crise mondiale nous empêche de fournir le lancement que les joueurs méritent “, a déclaré PlayStation via son compte Twitter officiel.

Un message de notre part concernant le retard de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

De son côté, Naugty Dog, les développeurs de la suite, ont également publié une déclaration expliquant en détail les raisons pour lesquelles ils ont pris la décision compliquée de reporter sa sortie. Là, ils expliquent que le jeu est pratiquement terminé mais qu’ils pensent que le moment où ils vivent n’est pas idéal pour que les fans aient la meilleure expérience de jeu.

“Nous voulons nous assurer que tout le monde peut jouer à The Last of Us Part II en même temps, nous faisons tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques. ».