PlayStation annule sa présence dans PAX East 2020 à cause du coronavirus

La compagnie

J’allais montrer des jeux comme The Last of Us: Part II lors de l’événement

SET Puebla

informations

Si vous étiez ravi de toutes les nouvelles que Sony

Interactive Entertainment et PlayStation préparés pour PAX East 2020, vous

Nous avons une mauvaise nouvelle: la société a annulé sa participation à l’important

événement de jeu vidéo.

Grâce à une déclaration publiée sur la PlayStation

Blog, Sony Interactive Entertainment a confirmé avoir pris la décision que le

La marque PlayStation reste en dehors de PAX East. Ceci pour une préoccupation connexe

avec l’épidémie de coronavirus qui a touché la Chine et d’autres parties du monde.

“Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a pris la décision de

d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison de l’augmentation

préoccupations liées à COVID-19 (également connu

coronavirus). Nous pensions que c’était l’option la plus sûre depuis la situation

Cela change tous les jours. Nous sommes déçus d’annuler notre

participation à l’événement, mais la santé et la sécurité de notre force de

Le travail mondial est notre plus grande préoccupation », a-t-il conclu.

Si vous ne savez pas, le plan PlayStation pour PAX

East devait montrer une démo de The Last of Us: Part II. Ils allaient aussi prendre

d’autres jeux comme Final Fantasy VII Remake; DOOM éternel; Nioh 2; Trials of Mana

et Persona 5 Royal. Nous présentons la liste complète ci-dessous:

Ci-dessousCloudpunkDOOM EternalDreamsFinal Fantasy VII RemakeImpact GenshinGornHavenThe Last of Us: Part IIron Man Iron Man VRMLB The Show 20MosaicMoving OutNioh 2One Punch Man: A Hero Nobody KnowsPaper BeastPersona 5 RoyalPixel Ripped 1995 Armée 4

Source: LevelUp.com

ARP / ROF