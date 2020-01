PlayStation, découvrez vos statistiques et échangez votre prix!

Combien d’heures avez-vous passé à jouer au PlayStation l’année dernière? Quels ont été vos jeux préférés et combien de trophées avez-vous gagnés? Vous pouvez le découvrir sur le site officiel dédié à la console de salon Sony … et recevoir un prix immédiatement après! Sony a préparé pour vous un rapport sur vos performances de jeu au cours de la dernière année. Pour le savoir, il vous suffit d’accéder à la page Statistiques PlayStation, connectez-vous avec votre Compte PSN et c’est tout.

Découvrez vos statistiques PlayStation et échangez votre récompense

En jetant un œil à votre rapport, vous découvrirez combien de jeux avez-vous courus sur votre console résultant en classement de vos trois jeux préférés, calculé sur la base des heures de jeu passées sur chaque titre.

Vous découvrirez également quel était le genre que vous préférez jouer l’année dernière. Ce chiffre a été calculé en tenant compte du nombre de titres que vous avez joués au cours de l’année et qui appartiennent à un genre spécifique; les trophées collectés et les heures de jeu.

Le rapport fournit également nombre total d’heures de jeu (heures locales, heures sur PS VR et heures en ligne), ainsi que les séquence de jeu la plus longue jamais et les jours passés à jouer à la pièce. Vous pouvez également découvrir quel était le créneau horaire dans lequel vous jouiez.

En outre, le rapport fournit également le nombre de trophées débloqués au cours de l’année et jeux téléchargés avec PS Plus. À la fin du rapport, vous pourrez découvrir quel titre vous a été attribué et utiliser le prix qui vous a été réservé, ou un avatar et un thème dynamique.