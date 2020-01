PlayStation Plus, voici les jeux gratuits de février pour PS4

Même pour le mois de février, PlayStation a mis à la disposition des utilisateurs en possession de PS Plus, une série de jeux gratuits vraiment pas mal: BioShock La Collection, Les Sims 4 et Firewall Zero Hour. Ce dernier est disponible pour PS VR.

Pour communiquer c’était le même Sony, sur le blog officiel dédié à sa console. Nié, donc, les rumeurs qui ont circulé sur le Web ces derniers jours et pour lesquelles parmi les jeux gratuits de février il y aurait également eu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Bien sûr, cela aurait été une excellente opportunité pour les joueurs abonnés à PlayStation Plus, mais les propositions actuelles méritent toujours beaucoup.

Voici les jeux gratuits de février pour les abonnés PS Plus

BioShock The Collection comprend les trois titres de la série: BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Parmi ces titres, la collection propose tout le contenu solo (par conséquent, le composant multijoueur est manquant), tout le contenu solo supplémentaire, le package Best of Columbia et le commentaire du réalisateur: Imaginer BioShock, avec Ken Levine et Shawn Robertson. Au cours de l’aventure, nous explorerons la ville sous-marine de Rapture et la ville volante de Columbia.

Les Sims 4 ne nécessite pas beaucoup d’introductions, je suis sûr que vous aurez tous, dans le passé, joué au moins une fois l’un des titres précédents (ou du moins entendu parler de lui). Il s’agit quatrième chapitre de la série Les Sims, le très célèbre simulateur de vie développé par Maxis et distribué par Electronic Arts.

Firewall Zero Hour au lieu de cela, c’est un jeu de tir tout en réalité virtuelle dans lequel il sera possible de choisir parmi 12 héros, chacun avec ses propres capacités. Le titre est disponible pour ceux en possession de PS VR.

BioShock The Collection, The Sims 4 et Firewall Zero Hour seront disponibles en téléchargement gratuit sur 4 février. Pendant ce temps, si vous avez un abonnement PS Plus, vous pouvez toujours gagner le titres PS4 gratuits en janvier: Uncharted: la collection Nathan Drake et Goat Simulator.