PlayStation Vue n’est plus en service

Après presque cinq ans de service, Sony a officiellement débranché la PlayStation Vue le jeudi 30 janvier. Sony a annoncé qu’il fermerait le service en octobre de l’année dernière, donnant aux utilisateurs un préavis plus important avant de donner suite à son plan.

Aux côtés de Sling TV, YouTube TV et Hulu, PlayStation Vue était l’une des rares alternatives au câble qui fournissait la télévision en direct aux clients sans contrat ni équipement supplémentaire, et a été considérée par l’homme comme un pionnier dans le domaine du streaming.

La fermeture du service intervient après des mois de changements de prix d’abonnement et une concurrence accrue de nouveaux services de streaming à la demande, qui étaient tous moins chers qu’une alternative de télévision en direct comme PlayStation Vue.

À ce jour, le portail d’inscription a été fermé et l’application PlayStation Vue sur les appareils mobiles n’affiche que le message “PlayStation Vue n’est plus disponible. Merci de votre soutien.”

Vue est parti, alors qu’est-ce qu’un coupe-cordon à faire?

Bien que la prise en charge du service de streaming ait faibli au fil des ans, le service a été l’un des premiers à offrir aux abonnés une alternative viable au câble. Bien que son absence n’affecte pas un nombre considérable d’abonnés – disons, de la même manière que le coffrage Netflix -, mais sa perte est toujours préjudiciable pour les personnes qui comptaient sur elle pour la télévision en direct au lieu du câble.

La bonne nouvelle est que, pour ceux qui cherchent à remplacer PlayStation Vue, YouTube TV est une excellente alternative et, grâce à une récente mise à jour, est désormais disponible sur PS4, les navigateurs et les téléphones mobiles – à peu près partout où vous pouvez regarder PlayStation Vue.

Si vous cherchez à gagner un peu d’argent sur votre abonnement mensuel, Sling TV est un peu moins cher que PlayStation Vue à la fin de sa course, mais il n’a pas autant de chaînes et ses performances, parfois, peuvent être inégal.

Bien sûr, si vous voulez quelque chose de gratuit, vous pouvez toujours consulter l’autre service de streaming de Sony, Crackle, qui propose des films et des émissions de télévision financés par la publicité … bien qu’ils soient tous un peu plus anciens et pas aussi de haut niveau que le contenu sur Netflix.