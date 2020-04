Plex lance de nouvelles applications de gestion de serveur Plexamp audio et Plex Dash pour iPhone et iPad

Plex a publié aujourd’hui une paire de nouvelles applications via Plex Labs, qui est son «terrain de jeu pour les nouvelles applications». La première nouvelle application aujourd’hui est une toute nouvelle version de Plexamp, aux côtés de Plex Dash.

Plex Labs a initialement publié la première version de Plexamp il y a plus de deux ans, mais apporte aujourd’hui une version entièrement reconstruite du lecteur de musique «très avisé». Essentiellement, Plexamp est un lecteur de musique dédié à la musique que vous avez stockée sur votre Plex Media Server.

L’application est conçue pour les «puristes audiophiles, les conservateurs de musique et les amateurs de musique», avec des fonctionnalités telles que la vie forte, la lecture sans interruption et bien plus encore. Voici les fonctionnalités de Plexamp:

Super lecteur audio: nivellement du volume, véritable lecture sans interruption, Sweet Fades ™, transitions douces, préampli configurable, égaliseur paramétrique, etc. La perfection pour les oreilles dorées, des touches douces au beurre pour le reste d’entre nous. Pré-mise en cache personnalisée pour que votre musique continue à jouer, car parfois la vie vous fait traverser des tunnels.

De la musique à vos yeux: découvrez votre collection de musique comme vous ne l’avez jamais vue auparavant, avec nos arrière-plans UltraBlur, plus d’une douzaine de visualiseurs hypnotiques et quatre thèmes visuels pour satisfaire tous les goûts.

Trouvez votre solution: des radios créées à partir de votre bibliothèque et des collections de vos amis les plus cool. Voyagez dans le temps, choisissez un style ou une ambiance, ou écoutez album par album comme le puriste que vous êtes. Utilisez le Mix Builder pour explorer et créer votre mélange parfait. Explorez vos classements personnels et voyez ce que vous avez fait l’automne dernier ou vos meilleurs albums des années 60.

Le bonheur hors ligne: prenez quelques heures de votre liste de lecture ou de vos stations préférées en quelques clics. Téléchargez un mix personnalisé ou une radio d’artiste pour l’avion. Prise en charge hors ligne simple mais puissante lorsque vous êtes dans les bois ou à court de données cellulaires.

La deuxième nouvelle application de Plex Labs s’appelle aujourd’hui Plex Dash, décrite comme une «toute nouvelle application à usage unique dédiée à l’administration du serveur Plex». Cette application est conçue pour les utilisateurs expérimentés de Plex qui souhaitent gérer leurs serveurs Plex à partir de leur iPhone et iPad:

Tout d’abord, nous voulions une belle façon de voir toutes les lectures, même sur plusieurs serveurs; quelque chose pour lequel vous pourriez réutiliser un ancien iPad, en le collant au mur dans votre repaire secret. Quelque chose à regarder pendant que vous caressez votre chat sans poils. Vous connaissez le refrain.

Deuxièmement, nous voulions un moyen amusant pour vous d’aider à éditer votre œuvre d’art et à rendre votre bibliothèque encore plus belle à tout moment libre: d’une seule main tout en agitant les enfants, ou en quelques minutes de temps d’arrêt entre les appels vidéo. Enfin et surtout, nous voulions un pouvoir administratif brut: rechercher de nouveaux médias, corriger les correspondances incorrectes, vérifier l’utilisation des ressources du serveur, modifier les paramètres de la bibliothèque, voire afficher les journaux du serveur en direct.

Notez que vous aurez besoin d’un abonnement Plex Pass pour utiliser à la fois Plexamp et Plex Dash, qui sont disponibles sur l’App Store. Vous pouvez vous inscrire au Plex Pass sur le site Web de l’entreprise pour 4,99 $ par mois, 39,99 $ par an ou 119,99 $ pour un abonnement à vie.

