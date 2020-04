Plexamp et Plex Dash, les nouvelles applications Plex pour gérer la musique et le serveur

Plexamp et Plex Dash sont les nouvelles applications de Plex, le centre multimédia populaire pour PC. Bien sûr, vous ne souhaitez les connaître que si vous en êtes déjà un utilisateur.

S’il y a quelques mois, Plex nous a surpris avec un nouveau service pour les films et séries gratuits, ils le font maintenant avec le lancement de deux nouvelles applications: Plexamp et Plex Dash … Et par leurs noms, vous pouvez imaginer de quoi il s’agit, bien que vous ne soyez pas non plus en train de vous creuser la cervelle. Nous vous l’expliquons en un rien de temps.

Plexamp

Premièrement, peut-être que le plus intéressant a priori est Plexamp, un nouveau lecteur de musique multiplateforme qui serait censé être inspiré par le classique Winamp. Mais rien n’est plus éloigné de la réalité. Plexamp est, contrairement à l’application principale Plex, d’où vous pouvez consommer tout le contenu que vous avez hébergé sur votre serveur, y compris la musique, un lecteur très attrayant.

En fait, c’est l’excuse pour laquelle Plexamp est lancé: offrir aux utilisateurs de Plex un lecteur très bien conçu avec les fonctionnalités que l’on s’attend à trouver dans une application dédiée exclusivement au plaisir musical. Il s’intègre même à TIDAL, tout comme Plex. Ils ont ouvert leur propre page et elle est disponible pour PC (Windows, Mac, Linux) et mobile (Android, iOS).

Plex Dash

De son côté, Plex Dash se limite uniquement au domaine mobile (Android, iOS) pour une bonne raison: son but est de fournir un moyen efficace de Administration du serveur Plex, y compris la surveillance en temps réel de l’état du serveur, la relecture, etc. C’est, par essence, une manière plus visuelle et agile de tout gérer depuis votre mobile.

Dans tous les cas, soyez désenchanté si vous êtes un utilisateur de base de Plex et que les deux applications ont retenu votre attention, car Plexamp et Plex Dash ne sont disponibles que pour ceux qui paient pour Plex Pass, le service d’abonnement permettant d’étendre les caractéristiques du serveur multimédia. .