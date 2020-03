Pliage irrésistiblement bon marché et YouTubers comme crochet, Escobar Fold: de l’aventure à la déception

Il ne semble pas que la famille de Pablo Escobar ait voulu, après tout, vous vendre un smartphone pliable subventionné.

Ses pliants sont des modèles d’autres marques, avec des autocollants qui imitent l’or.

Achetez pour 400 $ ce qui vaut mille et n’obtenez rien. À moins, bien sûr, que vous ne soyez un célèbre YouTuber.

Que la compagnie du La famille de Pablo Escobar faire partie des premiers fabricants de mobiles pliants peut s’inscrire dans une dynamique relativement habituelle. Que quelqu’un de renommée et d’argent rejoigne le dernier cri technologique, généralement avec un résultat désastreux. Tant dans le produit final que pour les comptes de ces entrepreneurs.

Mais le cas de l’Escobar Fold est différent. Apparemment, le “fabricant” sous le nom de la cheville ouvrière du plus grand empire de drogue connu est tout simplement essayer de fournir quelques unités parmi les plus grands influenceurs technologiques, afin de mordre le crochet au reste. Cela a été récemment signalé par certains des YouTubers qui ont eu accès au produit.

Le dernier et le plus célèbre d’entre eux est Marques Brownlee, qui avec 10 millions d’adeptes, a raconté cette semaine comment avoir acheté le premier des appareils de cette marque – qui ne semble pas être plus qu’un FlexPai – et attendre sans succès pendant des mois, de Escobar Inc ils ont modifié l’ordre pour un Escobar Fold 2 bien meilleur qui a fini par arriver.

Celui qui peut être pris par une copie brute du Samsung Galaxy Fold, a fini par être un Galaxy Fold avec des autocollants dorés et Pablo Escobar détenu comme fond d’écran, mais avec toute la loi. Un terminal de 2020 euros qui se vend pour rien de plus que 399 $.

Brownlee et tech YouTuber Mrwhosetheboss, qui ont signalé ce même comportement il y a quelques semaines, mais avec beaucoup moins d’impact, décourage fortement l’achat de cet appareil, bien qu’il s’agisse exactement du Samsung Galaxy Fold dans sa dernière version.

De nombreux utilisateurs critiquent désormais d’autres créateurs de contenu sur la plate-forme vidéo de Google, qui aurait été utilisé par la marque pour générer une visibilité non critique. Parmi eux, la thérapie Unbox moins critique, qui a été forcée de publier un avertissement parmi les commentaires vidéo, qui se lit comme suit: “Il s’agit d’un produit inhabituel d’un endroit inhabituel. Il y a plus de questions que de réponses. Procédez avec prudence.”

Ce qui a commencé comme une initiative de ces canaux technologiques qui l’ont acheté pour le tester, semble se confirmer une couverture pour frauder ceux qui pensent acheter une bonne affaire. Ils affirment après plusieurs retards qu’ils ont simplement reçu ces appareils parce qu’ils étaient liés à des canaux extrêmement connus. D’autres, avec moins de diffusion, continuent d’attendre la chance.

Aussi suspect, le site Web d’Escobar Inc a le virement bancaire comme seul moyen de paiement. Rien de PayPal ou Visa, des systèmes avec des garanties dans lesquelles un retour pourrait être obtenu.

Aussi contradictoire que cela puisse paraître, le fabricant présumé portant le nom de famille du narco, expose le site Web de ripsamsung.com dans les vidéos promotionnelles dans lesquelles il casse le pliage coréen. Le même terminal qu’ils “vendent”, dans un domaine web qui redirige vers l’achat de son pliage environ cinq fois moins cher. Bien sûr, bien qu’identique, sûrement fictif.