Plissken sera-t-il le fils de Kurt Russell?

Les fans de films d’action savent exactement ce que c’est 1997: Évasion de New York. C’est un film américain de 1881, qui voit Kurt Russell avec. L’histoire est centrée sur Snake Plissken (traduit en italien par Jena Plissken), un héros de guerre qui est devenu plus tard un criminel, qui est envoyé par le gouvernement à l’intérieur des murs de New York est devenue une prison dont il est impossible de sortir indemne, pour sauver le chef de l’Etat. Le personnage a été un énorme succès et le film est toujours considéré aujourd’hui un culte qui sert encore d’exemple au genre.

Ce que l’on sait du remake, des personnages et de la sortie du film

Ce sfilm torique de John Carpenter, aura bientôt un remake produit par 20th Century Fox et qui devrait être dirigé par Leigh Whannell, directeur de Upgrade, Insidious 3 et le plus récent The Invisible Man. Selon Leigh Whannell, le choix le plus logique pour le nouvel acteur principal qui devra jouer Snake Plissken serait Wyatt Russell, fils de Kurt et très similaire au père, car les fans en seraient très contents. On peut se souvenir de Wyatt Russel dans des films comme Tout le monde veut quelque chose, ou même Overlord. Nous le verrons bientôt dans The Woman at the Window, en compagnie d’Amy Adams, Julianne Moore et Gary Oldman. Mais il était aussi le protagoniste de deuxième épisode de la troisième série de Black Mirror, intitulé playtest. Nous l’avons donc déjà vu agir entre science-fiction et action.

Leigh Whannell ne veut pas faire un remake complètement fidèle à l’original, mais faire des changements et modifications appropriés à l’époque et cela pourrait être intéressant, car les remakes ne viennent souvent pas aussi bien que les originaux. L’une des rumeurs qui a couru il y a longtemps était que un possible Serpent Plissken aurait pu être Gerard Butler. En fait, il conviendrait aussi très bien à la pièce, on verra bientôt sur qui le choix va tomber.