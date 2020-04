plus cher que les précédents

Le OnePlus 8 et sa variante Pro correspondante auront un prix de vente recommandé nettement plus élevé que les modèles auxquels ils réussissent, selon les chiffres publiés dans la boutique slovaque Alza et obtenus par le média allemand WinFuture.

La configuration la plus basique du OnePlus 8 Pro, qui comprendrait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, coûterait 919 euros. Cela signifierait une augmentation de 160 euros par rapport au OnePlus 7T Pro (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) et 210 euros par rapport au OnePlus 7 Pro (6 Go de RAM et 128 Go de stockage).

En revanche, la variante la moins chère du OnePlus 8, qui comprendrait également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, serait commercialisée pour 719 euros. Dans ce cas, l’augmentation serait de 120 euros par rapport au OnePlus 7T (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) et de 160 euros par rapport au OnePlus 7 (6 Go de RAM et 128 Go de stockage).

La hausse alléguée des prix OnePlus interviendrait à un moment où D’autres fabricants traditionnellement reconnus pour leur excellent rapport qualité / prix ont également fait un pas en avant à cet égard.. C’est le cas, par exemple, de Xiaomi, dont le Mi 10 Pro est commercialisé en Espagne pour 899 euros – le double de celui du Mi 9.

Au-delà des prix, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro apporteraient avec eux des composants améliorés par rapport à la génération précédente, selon les données divulguées par WinFuture. Le premier d’entre eux est le Snapdragon 865 SoC, qui permettrait également la connectivité 5G que de nombreux opérateurs commenceront à alimenter sur leurs réseaux tout au long de 2020. Et l’autre composant qui en bénéficierait serait l’écran, qui utiliserait des panneaux AMOLED et Des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui équivaut à d’autres produits tels que l’Oppo Find X2 ou le Galaxy S20 de Samsung.

OnePlus a invité les fans, les partenaires et les médias à un événement de présentation qui sera diffusé sur YouTube le 14 avril. Dans ce document, la marque dévoilera tous les détails de la famille OnePlus 8, qui dirigera son catalogue dans les mois à venir.

