Plus de 1 000 cours de photographie en ligne sont désormais disponibles gratuitement

Avec des milliers de personnes désormais bloquées chez elles, des organisations et des institutions du monde entier débloquent certains de leurs services payants afin que le public puisse accéder gratuitement à ces ressources en ligne.

Suivant les traces de l’Université de Cambridge et de JSTOR, l’association Professional Photographers of America a annoncé que son catalogue de plus d’un millier de cours de photographie en ligne sera accessible gratuitement pendant les deux prochaines semaines.

Il y a plus de 1100 cours disponibles, couvrant une variété de sujets pour les photographes débutants et plus avancés – des didacticiels Lightroom à l’utilisation d’un flash – avec des cours ouverts aux particuliers et aux petites entreprises.

Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte gratuit sur le site Web de PPA et vous serez automatiquement dirigé vers la liste des cours. Aucune date de fin précise n’est mentionnée sur le site, mais les cours ont été débloqués le 21 mars, ce qui signifie qu’ils seront accessibles à tous jusqu’au 4 avril au moins.

“Les temps sont durs”, dit l’APP sur son site Web, “Nous devons être à notre meilleur. Plus de gentillesse. Plus de patience. Plus de dons.”