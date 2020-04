Plus de 1 200 magasins Kirana s’associent à JioMart, programme pilote Facebook

La semaine dernière, le géant américain de la technologie Facebook a conclu un accord commercial de 5,7 milliards de dollars avec Reliance Industries et a pris une participation de 9,99% dans ses plates-formes Jio. Maintenant, JioMart, son site Web de commerce électronique, a commencé ses tests en collaboration avec WhatsApp pour faciliter l’épicerie.

JioMart est actuellement disponible dans certaines régions du Maharashtra, à savoir Navi Mumbai, Thane et Kalyan et devrait être déployé dans toute l’Inde dans un proche avenir. La société a lancé un numéro WhatsApp spécifique grâce auquel ses clients enregistrés peuvent commander les articles disponibles sur son site Web.

Étapes à suivre pour commander sur le site Web de JioMart:

* Le numéro de contact professionnel de JioMart sur WhatsApp est le +91 88500 08000.

* Les clients doivent enregistrer ce numéro sur leur téléphone.

* Ensuite, lancez WhatsApp, sélectionnez le contact et envoyez un message ‘Salut’.

* JioMart répondra avec un message de bienvenue et un lien pour commander des articles.

* L’ouverture du lien amènera les clients aux éléments répertoriés sur JioMart.

* Avant de commander des articles, les clients doivent fournir certains détails tels que leur nom, leur adresse, etc.

* Le lien s’il n’est pas utilisé expirera dans 30 minutes. Un nouveau lien peut être généré en envoyant un autre message “Salut”.

Actuellement, seuls les articles d’épicerie de base sont disponibles. Les commandes passées tous les jours avant 17 h sont très probablement disponibles pour être ramassées dans le magasin partenaire JioMart Kirana le plus proche dans les prochaines 48 heures. Les clients qui ont passé des commandes recevront un message sur WhatsApp lorsque les magasins partenaires seront prêts avec les commandes. Il n’y a aucun service de livraison à domicile et de paiement en ligne pour l’instant. Ainsi, les clients devront se rendre dans les magasins, effectuer le paiement et récupérer leurs commandes.

Deux jours requis pour faire l’épicerie

Tirer parti de WhatsApp pour les ventes de commerce électronique et ne pas avoir à installer une autre application de commerce électronique rend certainement le processus ingénieux pour les téléphones mobiles. Mais 48 heures car la période probable pour que les commandes se préparent étire trop le processus.

Si un client a besoin de quelque chose aujourd’hui, il doit être commandé 2 à 3 jours à l’avance. Cela peut fonctionner dans une certaine mesure pendant la période de verrouillage, car tout le monde est à la maison, mais peut facilement devenir exhaustif et non pertinent à mesure que la vie reprend.

Pas de paiement en ligne ni d’option de livraison

Un modèle commercial en ligne sans mode de paiement en ligne déjà en place n’a pas de sens. La plupart des plateformes de commerce électronique ont activé le paiement en ligne et l’intégration d’une passerelle de paiement s’est tellement simplifiée. Pourquoi une entreprise comme JioMart n’en a pas est incompréhensible.

Plus important encore, les clients devant se rendre dans le magasin partenaire Kirana le plus proche pour récupérer les commandes pendant le verrouillage sont absurdes. Ceci à un moment où Swiggy, partenaire de livraison de nourriture, s’est lié avec des épiceries et livre des commandes aux clients à domicile.

Il se pourrait qu’une fois que Whatsapp Pay ait reçu l’approbation requise de New Delhi, les paiements en ligne seront facilement possibles.

Via: TechCrunch