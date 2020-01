Plus de 1 500 jeux PC sont en vente lors de cette énorme vente du Nouvel An lunaire

Le Nouvel An lunaire approche et de nombreux magasins marquent l’occasion avec des ventes exceptionnelles. Fanatical, la vitrine des jeux PC numériques, ne manque pas et propose une tonne de jeux majeurs comme Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World: Iceborne et Star Wars Jedi: Fallen Order en vente à des prix assez impressionnants d’ici le 27 janvier.

En plus des réductions régulières du Nouvel An lunaire, Fanatical organise également des offres spéciales sur les étoiles, qui ne sont disponibles que pour une durée limitée ou jusqu’à ce que les clés restent en stock. L’actuelle Star Deal vous rapporte Tropico 5 pour seulement 2,79 $. Veuillez noter que la transaction se termine le 26 janvier et que les clés sont limitées.

D’autres grands jeux en vente incluent Resident Evil 2, Mortal Kombat 11, Devil May Cry 5 et Ghost Recon Wildlands, en plus de Total War: Three Kingdoms, Assassin’s Creed Odyssey et Rainbow Six Siege. La vente du Nouvel An lunaire de Fanatical se poursuit jusqu’au 27 janvier.

Outre la remise de plus de 1 000 jeux, Fanatical organise également un concours pour 500 $ de crédit en magasin. Pour participer au concours, vous devez accepter de recevoir des e-mails de Fanatical. Après cela, vous pouvez obtenir plus d’entrées en faisant diverses choses, telles que visiter les pages de médias sociaux de Fanatical, suivre la boutique sur Twitter et Twitch, ou rejoindre son serveur Discord et son groupe Steam. Vous pouvez participer au concours sur le blog de Fanatical.

Nous avons sélectionné certains des meilleurs jeux en vente ci-dessous, mais assurez-vous de consulter la vente complète sur Fanatical. Il existe de nombreuses offres non répertoriées ici qui valent vraiment la peine d’être vérifiées.

Meilleures offres de jeux PC chez Fanatical

