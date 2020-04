plus de 5000 commandes en 4 jours sur le nouveau HIHONOR

HIHONOR il est la toute nouvelle plateforme créée par l’entreprise of Honor mobile technology, sur laquelle vous pouvez acheter tous les appareils de sa famille. En seulement quatre jours, l’entreprise a pu constater que plus de 5000 personnes ont passé des commandes de lui. Pour cette raison, la société a décidé de récompenser les fans et de lancer davantage offres que vous pouvez trouver ces jours-ci en vous connectant au site hihonor.com/italy. Mais voici tous les détails.

Honneur, voici toutes les offres suite au grand succès

Aujourd’hui seulement, HONOUR propose 9X Pro avec une remise de 50 euros. Aussi, activer les coupons de réduction disponibles sur le site, HONOUR 20e il sera disponible à 149,90 euros au lieu de 179,90 euros. De même, le 20 Pro il sera disponible à l’achat à 379,90 au lieu de 399,90 euros HONOUR Magic Watch 2 il sera disponible à 179,90 au lieu de 199,90.

D’autres rabais sont également disponibles sur le site jusqu’à demain, le 1er mai. HONOUR Magic Watch 2, sera disponible en Agate Black et Gold, avec une remise de 20 euros sur le prix d’origine. Si vous êtes intéressé par les incontournables que HONOR propose sur le site, vous pouvez également rechercher son coupon (ACOUPON30) qui vous amènera à une remise de 30 euros sur tous les achats de ce type.

Parmi les avantages, il est prévu livraison gratuite pour tout achat dépassant une charge de 39,90 euros, un retour gratuit dans les 31 premiers jours pour les achats de Magic Watch 2 e Retours gratuits 24 jours pour tous les autres produits. Tous ceux qui ont toujours voulu acheter les produits de l’entreprise et attendaient une telle opportunité feront l’affaire bon de se dépêcher, car il peut ne pas livrer.