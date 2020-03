Plus de 6 millions de joueurs sont tombés dans la bataille royale de Call of Duty Warzone le premier jour

Call of Duty Warzone a amassé plus de 6 millions de joueurs en seulement 24 heures après sa mise en ligne. Le titre Battle Royale multiplateforme gratuit vient de la maison d’Activision et est une extension de son titre phare AAA – Call of Duty Modern Warfare (2019).

Cependant, vous n’avez pas besoin d’acheter le jeu complet pour accéder à la Warzone, car cette dernière est une installation autonome qui vous permet de découvrir le monde de Modern Warfare dans un style de bataille royale.

Le 12 mars, la poignée Twitter de Call of Duty a révélé qu’ils avaient touché plus de 6 millions de joueurs dans les 24 premières heures, ce qui est un exploit assez impressionnant. En comparaison, Apex Legends aurait recueilli 2,5 millions de joueurs au cours des 24 premières heures de sa sortie.

Quelle journée! 24 heures et plus de 6 millions d’entre vous sont passés dans # Warzone.Merci – nous ne faisons que commencer. # FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD411 mars 2020

Call of Duty Warzone: Comment jouer

Call of Duty Warzone se déroule à Verdansk avec deux modes de jeu: Battle Royale et Plunder. Cent cinquante joueurs sont largués dans la ville, et ils se battent jusqu’à la dernière équipe debout. À l’heure actuelle, une équipe comprend trois joueurs, mais les développeurs vous permettront, espérons-le, d’ajouter jusqu’à 5 joueurs bientôt.

Le mode Plunder est un peu différent du style typique de Battle Royale car les joueurs sont chargés de collecter de l’argent, et la première équipe à rassembler plus d’un million de victoires remporte la manche.

Warzone est une installation autonome que vous pouvez télécharger à partir de l’application Battenet pour PC, PS4 ou Xbox One. Si vous avez déjà acheté le jeu, la mise à jour Warzone est d’environ 18 Go – 22 Go; sinon c’est une installation séparée de 80 Go.