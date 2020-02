Plus de divertissement également pour les nouveaux clients

La nouvelle année a apporté une bonne nouvelle à tous ceux qui souhaitent s’abonner à Sky et profiter de la plus grande offre de divertissement: elle est disponible Entertainment plus également pour les nouveaux clients Sky. Il sera ainsi possible de voir, pour les nouveaux clients rejoignant Sky TV et Sky Famiglia, en plus du contenu Sky, également l’offre Netflix en un seul endroit sur Sky Q, pour une expérience de visionnement encore plus riche et plus engageante.

Les titres et séries télévisées les plus primés dont tout le monde parle les uns à côté des autres: de The New Pope, la série créée et dirigée par le lauréat d’un Oscar Paolo Sorrentino, à Sex Education, la série Netflix originale la plus discutée du moment qui aborde l’approche de la sexualité des adolescents avec ironie et sincérité; de ZeroZeroZero, la nouvelle production Sky Original tournée sur trois continents et en cinq langues et basée sur le livre de Roberto Saviano, dans La casa di carta, le plus grand vol de tous les temps de la série culte Netflix originale; de Diavoli, la série télévisée Sky Original se déroule dans le monde de la haute finance avec Patrick Dempsey et Alessandro Borghi, aNarcos, la série emblématique originale de Netflix qui raconte les jeux de pouvoir dans les cartels de la drogue en Amérique du Sud.

Que propose Entertainment plus

Avec l’offre Entertainment Plus, vous pouvez voir Sky TV, avec de grandes émissions telles que MasterChef Italia, le talent culinaire en ondes ces dernières semaines à la recherche du meilleur chef amateur en Italie, du contenu Sky Original et de nouvelles séries télévisées avec les saisons chaque mois compléter, en plus des programmes d’art, de cuisine, de musique, de voyage, de style de vie et de sport; Sky Famiglia, avec les documentaires sur la science, la technologie, l’histoire, la nature, des programmes pour enfants et adolescents, également en anglais, et la série télévisée Premium. Et l’offre Netflix, la grande nouvelle, avec son expérience complète et son contenu – des séries télévisées aux films, des documentaires aux programmes pour les plus petits. De plus, avec l’offre Entertainment plus à un prix abordable de 24,90 € par mois pendant les 12 premiers mois, tous les programmes sont également en HD, et avec le satellite Sky Q, les programmes 4K HDR of Sky sont inclus. En détail: pour ceux qui choisissent Sky Q Platinum, le plan Netflix Premium sera disponible (affichage en 4K et sur 4 écrans), tandis que pour ceux qui choisissent Sky Q Black ou fibre, il y aura le plan Netflix Standard (affichage en HD et sur 2 écrans) . Et même ceux qui ont déjà un abonnement Netflix peuvent décider de s’abonner à Entertainment Plus au même prix avantageux, en conservant leur profil Netflix personnel sur tous leurs appareils.

La possibilité reste également active pour ceux qui sont déjà clients de Sky Q avec Sky TV et Sky Famiglia pour ajouter Entertainment plus à leur abonnement directement à partir de la boîte Sky Q, en sélectionnant Entertainment plus dans la section Série TV> Netflix.