Plus de films Lego viennent de Jurassic World, Fast & Furious Studio

D'autres films Lego arrivent – mais d'un studio de production différent. Variety rapporte que la société Jurassic World Universal Pictures est en discussions avec The Lego Group pour faire plus de films basés sur les petites briques.

Le film Lego et sa suite, ainsi que les retombées Lego Batman, ont été produits par Warner Bros. Selon Variety, le nouvel accord d'Universal avec Lego est une "utilisation beaucoup plus large de la propriété intellectuelle" par rapport aux films précédents.

Universal serait en train d'explorer de nombreuses opportunités pour créer de nouveaux films Lego basés sur les franchises de films de la société. Universal et Lego se sont déjà associés pour la mini-série Lego Jurassic World pour Nickelodeon. Variety rapporte qu'Universal envisage également des films "hybrides en direct". En plus de Jurassic World, l'autre propriété massive d'Universal est Fast & Furious.

Dan Lin, qui a produit de nombreux films Lego pour Warner Bros., serait censé revenir pour produire les nouveaux films Lego pour Warner Bros. Ceci est remarquable car Lin a également un accord global avec Warner Bros.

Un autre rapport du Hollywood Reporter déclare que le nouvel accord d'Universal avec Lego est «exclusif». Le partenariat de Lego avec Warner Bros.pour les films Lego se serait terminé à l'automne 2019.

Le rapport poursuit en disant qu'après que The Ninjago Movie et Lego Movie: The Second Part aient échoué au box-office, Lego "a commencé à repenser son accord". Plusieurs studios auraient soumissionné pour l'accord sur Lego avant la fermeture par Universal.

