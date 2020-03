Plus de fuites bêta sur iOS 14 révèlent les détails de l’iPhone 9, de nouveaux gestes iOS et bien plus encore – .

La mise à jour iOS 14 d’Apple est encore à des mois de sa sortie, mais diverses fuites importantes nous ont donné un aperçu détaillé des mises à niveau et des améliorations auxquelles nous pouvons nous attendre.

Les dernières fuites bêta d’iOS 14 incluent de nouveaux détails sur le prochain iPhone 9, l’iPad Pro 2020 et même une nouvelle télécommande Apple TV.

L’une des découvertes les plus intéressantes est une nouvelle page où vous pouvez voir toutes vos applications installées.

À ce stade, il ne fait aucun doute que l’épidémie de coronavirus aura des effets d’entraînement dans toutes les industries pendant des semaines et des mois à venir. Bien qu’Apple ait une année chargée de lancements de produits à venir, certains de ces appareils seront probablement retardés, et d’autres seront difficiles à trouver car l’offre ne pourra pas répondre à la demande. Mais même si les téléphones sont retardés et que les événements sont annulés, iOS 14 sera probablement toujours à l’heure cet été, et le code de la prochaine mise à jour a été divulgué presque trop rapidement pour le couvrir au cours des derniers jours.

Nous avons déjà publié plusieurs articles sur les fuites d’iOS 14, des fonctionnalités Apple Watch qui sauvent des vies à la reconnaissance de l’écriture manuscrite, mais de nouveaux rapports surgissent constamment avec de nouveaux détails sur le système d’exploitation mobile. En fait, il y a tellement de détails à couvrir qu’il vaut peut-être mieux y sauter directement:

Appareil photo à triple objectif pour iPad Pro

Le premier rapport . que nous couvrirons commence par une révélation sur le prochain iPad Pro. Selon les rumeurs, il s’agit de l’un des premiers appareils dévoilés par Apple en 2020, le nouvel iPad Pro comportera apparemment un ensemble de caméras à triple objectif, comme l’ont suggéré les fuites précédentes. Le réseau comprend un objectif grand angle, un objectif ultra large, un téléobjectif et un capteur de temps de vol 3D qui permettront de nouvelles expériences de réalité augmentée.

Détails sur l’iPhone 9

Le même rapport révèle que le code iOS 14 comprend également des détails sur l’iPhone 9 (bien que, malheureusement, le nom ne soit toujours pas confirmé). L’iPhone 9 aura à la fois la fonctionnalité Touch ID et la prise en charge d’Express Transit, que vous pouvez lire ici. Ce n’est pas grand-chose, mais nous prendrons toutes les fuites d’iPhone que nous pourrons obtenir.

Nouvelle télécommande Apple TV

Peut-être la nouvelle la plus excitante de toutes, le code iOS 14 mentionne une nouvelle télécommande Apple TV, qui surprendrait et ravirait pratiquement tous ceux qui ont déjà possédé ou même utilisé une Apple TV. La télécommande est l’un des pires produits qu’Apple a sorti au cours de la dernière décennie, et il est grand temps de passer à un nouveau design.

Batteries AirTags

Enfin, la dernière nouvelle du premier rapport concerne les AirTags. Selon le code iOS 14, le concurrent Apple Tile aura des batteries qui peuvent être remplacées par l’utilisateur, vous n’aurez donc pas à acheter un tout nouvel AirTag ou à apporter votre AirTag à l’Apple Store. Les AirTags peuvent également être configurés en bloc via iOS.

Nouvel écran d’accueil iOS

Passant au deuxième rapport, . dit qu’il y aura une toute nouvelle page dans iOS 14 qui vous permettra de voir toutes les applications que vous avez actuellement installées sur votre iPhone ou iPad. Dans l’état actuel des choses, la seule façon de trouver une application iOS est de la rechercher dans la barre de recherche ou de glisser sur votre écran d’accueil jusqu’à ce que vous la trouviez. Dans la nouvelle vue de liste, vous pourrez également choisir parmi une variété d’options de tri, des applications récemment utilisées aux applications avec des notifications non lues. La liste contiendra également des suggestions intelligentes pour les applications en fonction de votre emplacement et de l’heure de la journée.

Nouveaux gestes iOS

Le rapport note également que iOS 14 inclura de nouveaux gestes suivis qui permettent aux utilisateurs de basculer entre les applications. Ceux-ci seraient conçus pour le nouveau modèle de clavier intelligent qu’Apple n’a pas encore annoncé.

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité iOS

Dans le troisième et dernier rapport, . découvre une gamme d’améliorations d’accessibilité qui arriveront sur iOS 14, telles que la capacité de détecter les sons tels que les alarmes incendie et les sonnettes afin d’alerter les personnes malentendantes, la prise en charge de la caméra pour détecter gestes de la main, réglage audio sur AirPods ou EarPods pour les personnes malentendantes, et possibilité d’exécuter un audiogramme sur l’appareil pour permettre aux utilisateurs de régler correctement l’audio.

Fonds d’écran iOS 14

Les fonds d’écran sont divisés en trois catégories dans iOS 13: images fixes, dynamiques et en direct. Dans iOS 14, l’organisation ira encore plus loin, avec des catégories comme «Terre et Lune» ou «Fleurs» apparaissant dans les grandes sections. Les tiers auront également la possibilité de proposer des collections de fonds d’écran et de les intégrer dans le menu Paramètres iOS.

