Plus de jeux Xbox Series X pourraient être confirmés bientôt

Nous verrons peut-être plus de jeux Xbox Series X très bientôt. Microsoft a été très disponible avec les informations sur la Xbox Series X – nous avons vu la console, le contrôleur Xbox Series X raffiné, et nous savons tout sur les spécifications techniques impressionnantes. Mais seuls quelques matchs ont été confirmés.

Dans une réponse sur Twitter, le patron de Xbox, Phil Spencer, a laissé entendre que Microsoft était presque prêt à présenter certains jeux Xbox Series X et que «la prochaine étape n’est pas trop d’attente».

Nous savons déjà que Microsoft prévoit de lancer Halo Infinite aux côtés de la Xbox Series X, et que le développeur Ninja Theory travaille sur Senua’s Saga: Hellblade 2, une suite de Hellblade, lauréat du BAFTA 2017. Vous pourriez probablement aussi mettre de l’argent sur un nouveau titre Forza Motorsport.

Hier, nous avons examiné les plans de partage continu jusqu’au lancement L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez la transparence / l’authenticité. Nous prévoyons de continuer à montrer de cette façon, la prochaine étape n’est pas trop d’attente (jeux) 23 avril 2020

Mais qu’en est-il des autres jeux Xbox Series X? Des rumeurs continuent de circuler autour de l’existence d’un tout nouveau jeu Fable, qui est censé être développé par Playground Games, le studio responsable de la brillante série Forza Horizon. Et nous savons que The Coalition, l’un des nouveaux studios propriétaires de Microsoft, a quelque chose d’important en préparation.

Les informations sur une Xbox plus abordable et moins puissante refusent également de disparaître, et beaucoup pensent qu’une Xbox nouvelle génération uniquement numérique sera annoncée dans un proche avenir, qui porte le nom de code Lockhart.

Avec l’annulation de l’E3 2020, Microsoft aurait organisé un événement majeur sur la Xbox Series X le mois prochain. Les doigts croisés, nous voyons alors une multitude de jeux de nouvelle génération, et que nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour mettre la main sur eux.